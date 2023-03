Calciomercato Roma, futuro Dybala: l’annuncio in diretta

Il calciomercato della Roma sarà fortemente legato al futuro di Paulo Dybala: arriva l’annuncio in diretta sull’argentino.

L’attaccante giallorosso è al centro di molte voci: un ospite di TVPlay ha fatto chiarezza sulla situazione.

La Roma ha rialzato la testa dopo la sconfitta di Cremona: la formazione di Mourinho ha vinto contro la Juve grazie alla bellissima rete di Mancini nel secondo tempo. I giallorossi, dunque, continuano ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League: attualmente sono quarti con 47 punti raccolti in 25 giornate, gli stessi del Milan.

Giovedì, invece, andrà in scena l’andata degli ottavi di Europa League: all’Olimpico arriva la Real Sociedad. Nel frattempo, però, si parla anche del futuro della rosa e, in tal senso, è centrale la figura di Dybala. Un ospite di TVPlay ha fatto chiarezza sulla situazione.

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio sul futuro di Dybala

Paulo Dybala è stato il grande colpo di calciomercato della Roma della passata stagione: l’argentino è arrivato a parametro zero dopo sette stagioni passate con la maglia della Juve. L’argentino sta vivendo una stagione decisamente positiva: fin qui ha segnato 12 reti fra Serie A (8), Europa League (3) e Coppa Italia (1) a cui si sommano i 6 assist forniti ai compagni (tutti in campionato).

Il suo futuro, però, è già ora un tema di discussione. Il giocatore stesso ha recentemente dichiarato di non sapere cosa accadrà in futuro: il motivo di questa incertezza è fondamentalmente legato alla presenza di una clausola rescissoria nel suo contratto del valore da €20 milioni. Di questo argomento ha parlato l’agente sportivo Stefano Guercini ai microfoni di TVPlay.

“Per Dybala molto inciderà anche il suo rapporto con la piazza ed il suo calore, che può essere un fattore visto che non è abituato ad un ambiente del genere. Secondo me potrebbe restare, ma è una situazione tutta da vedere. Questo a prescindere da Mourinho. Se devo indicare delle percentuali, dico che al 51% resterà”: le parole del procuratore certificano l’incertezza della situazione anche se, secondo lui, alla fine rimarrà alla Roma.

Secondo varie indiscrezioni, molto dipenderà dal futuro di Mourinho: se il portoghese dovesse dire addio, anche Dybala potrebbe lasciare i giallorossi. Ad ogni modo, la dirigenza può eliminare la clausola rinnovando l’attuale contratto e aumentando l’ingaggio: i prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per il futuro dell’ex Juve.

Esultanza e veleni: Dybala al centro delle polemiche

Come anticipato, la Roma ha vinto contro la Juve grazie al gol di Mancini. Tutti i riflettori, però, erano puntati su Dybala, il grande ex della partita che, all’andata, aveva fornito un assist spettacolare ad Abraham. L’argentino non è finito sul tabellino nel match dell’Olimpico, ma è stato comunque protagonista, anche se in un altro senso. Molti tifosi bianconeri, infatti, lo hanno attaccato per l’esultanza alla rete dell’1-0 e per la gioia mostrata al triplice fischio.

Il 21 romanista ha voluto rispondere alle accuse e lo ha fatto tramite il suo gruppo Telegram ufficiale: “So che è difficile per voi, lo è anche per me. Ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni […]. Il rispetto sempre ci sarà, non lasciatevi ingannare dai social”. Dybala ha poi aggiunto di aver solo festeggiato una vittoria importante per la Roma insieme ai suoi compagni senza infierire sui giocatori e sui tifosi della Juve.