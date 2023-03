Napoli, buone notizie per Raspadori: l’aggiornamento che tutti aspettavano

Buone notizie per il Napoli e per Raspadori: l’aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante rasserena i tifosi.

Passata la delusione per la sconfitta contro la Lazio, il Napoli è tornato quest’oggi ad allenarsi al KONAMI Training Center di Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti.

Nel prossimo turno, gli azzurri sono attesi da un’altra sfida complicata visto che al Maradona arriverà un Atalanta vogliosa di ritrovare il sorriso dopo aver conquistato solo un punto nelle ultime 3 partite. La settimana di allenamento è iniziata con una novità importante per Spalletti e riguarda Giacomo Raspadori, out da metà febbraio per infortunio.

Napoli, le ultime su Raspadori: buone notizie per Spalletti

Prima della sosta per le nazionali, il Napoli è atteso da tre sfide molto importanti. Sabato, gli azzurri ospiteranno al Maradona l’Atalanta alle ore 18, poi il 15 marzo disputeranno sempre al Maradona il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e infine ci sarà la sfida contro il Torino in trasferta che chiuderà il primo tour de force del 2023. Partite che il Napoli vuole vincere per consolidare il primato in classifica ed approdare per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League, dove sogna di poter arrivare fino in fondo. In vista dei prossimi impegni, Spalletti spera di poter recuperare Raspadori ed oggi sono arrivate buone notizie sulle condizioni dell’ex Sassuolo.

Come riportato dal Napoli nel report odierno, il giocatore classe 2000 ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Pur non partecipando all’allenamento di gruppo e si tratti solo di un lavoro personalizzato, per Raspadori è positivo aver potuto già rivedere il campo, soprattutto considerando che la scorsa settimana aveva solamente effettuato terapie ed aveva svolto lavoro in palestra. Una notizia che non solo è positiva per Spalletti, ma anche per i tifosi che erano parecchio preoccupati per le condizioni fisiche dell’attaccante. Il rientro, comunque, resta lontano e Raspadori difficilmente sarà a disposizione del tecnico toscano prima della sosta.

Infortunio Raspadori: ecco quando l’attaccante tornerà in campo

Appurato che Giacomo Raspadori non sarà a disposizione di Spalletti nelle ultime tre partite di Marzo, la domanda che i tifosi azzurri si fanno è quando il giocatore classe 2000 tornerà in campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dovrà stare fermo ai box ancora due-tre settimane e freme per poter rientrare presto sul rettangolo di gioco ed aiutare i compagni a coronare il sogno scudetto che diventa sempre più concreto con il passare delle giornate.

Lo staff medico non correrà rischi con Raspadori che dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti subito dopo la sosta, quando il Napoli ospiterà il Milan al Maradona il prossimo 2 Aprile. Dopo la sosta, non ci saranno più pause fino al termine della stagione e gli azzurri, qualora arrivassero fino in fondo in Champions League, potrebbero giocare ben 16 partite da Aprile a Giugno ed avranno bisogno di tutte le forze fresche possibili per coronare le loro ambizioni.