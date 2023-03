Napoli, De Laurentiis ha un problema da risolvere: di cosa si tratta

Il presidente del Napoli non avrebbe mai immaginato di incontrare un ostacolo di questo tipo: ecco cosa è successo.

Il mercato è ancora lungi da essere definito tema centrale del mondo calcistico, ma appare evidente che addetti ai lavori quali direttori sportivi e presidenti siano già in movimento per capire come pianificare al meglio la prossima finestra di mercato.

Lo stessa cosa sta capitando al Napoli: la società, sebbene stia pensando insistentemente all’obiettivo Scudetto, al contempo non può ignorare il tema mercato. A maggior ragione quando la prossima estate si dovrà lottare con le unghie e con i denti per trattenere i propri pezzi pregiati che stanno dando il massimo in questa stagione. Una mission che sembra semplice, ma in realtà cela dietro di sé dei “pericoli” che una società seria e strutturata come quella azzurra deve affrontare con tranquillità e senza particolari pressioni.

Napoli, obiettivo Guglielmo Vicario: Corsi non fa sconti

Il Napoli è convinto che Alex Meret voglia continuare a indossare la maglia azzurra nei prossimi anni, ma qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da parte di qualche club di alta fascia allora la società dovrebbe correre subito ai ripari per non lasciare la porta sguarnita. Da qui sono partiti i sondaggi di Giuntoli & Co per il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri italiani proprio assieme a Meret e che è in cima alla lista di molti club italiani e internazionali.

Ma non sarà affatto facile contrattare con il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, abituato a vendere carissimo i propri gioielli di mercato (del resto il presidente empolese è da anni un grande sostenitore dello sviluppo del proprio settore giovanile). Secondo quanto riporta il quotidiano partenopeo il Mattino, il numero uno dei toscani non vorrebbe lasciarsi sfuggire uno dei suoi calciatori migliori per una cifra abbordabile e per questo si aspetta un’asta di mercato a partire dall’inizio della finestra estiva. La cifra che avrebbe in mente Corsi sarebbe impossibile per le casse azzurre.

“Le voci di mercato legate al Napoli parlano di un forte interessamento per il portiere Guglielmo Vicario dell’Empoli anche se la richiesta di Fabrizio Corsi, il patron dei toscani, avrebbe gelato il Napoli: Vicario, infatti, sarebbe valutato 30 milioni di euro”, afferma il Mattino facendo capire che Giuntoli e De Laurentiis dovranno sforzarsi più del dovuto per acquistare il portiere di Udine, come detto uno degli estremi difensori italiani più forti degli ultimi anni.