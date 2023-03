Napoli, De Laurentiis si muove in anticipo: sorpresa per tutti

Il presidente del Napoli non vuole perdere tempo e per questo si muove immediatamente per concludere il tutto.

Il cammino del Napoli non cambia di certo a causa della sconfitta rimediata venerdì scorso contro la Lazio. Anche in quel caso, nonostante il ko, gli azzurri hanno giocato seguendo la loro filosofia offrendo al proprio pubblico intensità e spirito di sacrificio.

Elementi questi che rassicurano i tifosi i quali si godono il meritatissimo primo posto a più quindici dall’Inter, che ha vinto agevolmente contro il Lecce, e un vantaggio abissale con il resto delle inseguitrici (Roma, Lazio e Milan in primis). Di certo la sconfitta brucia ancora, e non potrebbe essere altrimenti, ma è chiaro che è vista come un semplice incidente di percorso già preventivato da Spalletti (che quest’anno ha perso solo contro Liverpool, in Champions League, e Inter, alla prima dopo la sosta).

E proprio il futuro del tecnico toscano è al centro delle discussioni interne alla società con il patron De Laurentiis intenzionato a non lasciarselo sfuggire. Luciano Spalletti è, attualmente, uno dei migliori allenatori in Italia e tra i più apprezzati in Europa.

Napoli, il futuro di Spalletti è già deciso: ADL si muove

Le parti intendono proseguire il loro matrimonio cominciato nell’estate 2021. De Laurentiis è convinto di ciò e per questo potrebbe addirittura esercitare anzitempo la “famosa” clausola presente sul contratto del tecnico che gli permette di prolungare la scadenze nel 2024. Il percorso della squadra è estremamente convincente e dalle parti di Castelvolturno sono convinti che si possa addirittura aprire un ciclo vincente. Lo riporta Repubblica che in un articolo di oggi dà quasi per scontato il rinnovo di Spalletti che rimarrà alla guida del Napoli fino al 2024.

Il quotidiano romano inoltre riferisce che lo scopo del presidente azzurro è quello di anticipare i tempi per dare al tecnico più certezze in vista del rush finale che dovrà affrontare nei prossimi mesi, in special modo a partire da aprile quando il campionato vedrà gli azzurri intenzionati a renderlo una mera formalità (soprattutto se dovesse proseguire a suon di risultati convincenti). Per questo motivo Repubblica specifica che non è azzardato ipotizzare che le parti gettino le basi per un rinnovo fino al 2025: ciò sta a significare che la proprietà ha intenzione di cominciare un ciclo vincente che potrebbe arricchire di molto la bacheca azzurra.