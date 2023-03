Napoli-Atalanta, importante annuncio in vista del prossimo match: cos’è successo

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato nelle ultime ore un importante annuncio in vista del prossimo match del Napoli contro l’Atalanta: ecco cosa succederà.

La squadra di Luciano Spalletti vuole rilanciarsi fin da subito dopo la sconfitta interna subita nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio.

Il gol di Vecino al ventiduesimo minuto della ripresa non solo ha interrotto l’imbattibilità di Meret ma ha anche causato il secondo ko del Napoli dopo quello subito con l’Inter ormai due mesi fa. Il distacco dalle avversarie rimane ancora ampiamente rassicurante, ma per far sì che questa sconfitta rimanga indolore gli uomini di Spalletti hanno bisogno di ripartire già dalla prossima partita. Al Maradona arriverà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha collezionato un solo punto nelle ultime tre ed è alla ricerca di riscatto. A pochi giorni dal match è però arrivato un importante annuncio: ecco cosa è successo.

La decisione spiazza i tifosi: non sarà più la stessa cosa

Per il Napoli si tratta di una sfida molto importante non solo per tenere l’Inter e le altre a debita distanza in classifica, ma anche perché quattro giorni dopo ci sarà da superare definitivamente l’ostacolo Eintracht Francoforte dopo la vittoria per 2-0 all’andata in terra tedesca. È quindi necessario vincere contro i bergamaschi per prepararsi al meglio per una partita che potrebbe permettere agli azzurri di approdare ai quarti di finale di Champions League e continuare a riscrivere la storia di una stagione fin qui incredibile.

A poche ore dal match contro la squadra di Gasperini è però arrivata una notizia che ha spiazzato tutti: infatti è stata confermata la decisione del divieto di trasferta per i residenti di Bergamo e provincia, che non potranno così supportare la loro squadra all’interno del Maradona. Alla base ci sono motivi di ordine pubblico, ma è chiaro come ciò non possa certo far piacere all’Atalanta, già impegnata da un test durissimo contro la prima della classe. Per questo allo stadio si prospetta un’ondata partenopea pronta a trascinare gli uomini di Spalletti dall’inizio alla fine.

La vittoria è fondamentale per entrambe: ecco perché

Se gli azzurri arrivano sicuramente favoriti a questa partita, l’esito è tutt’altro che scontato. Oltre al fatto che negli ultimi anni quella tra Napoli e Atalanta è stata sempre una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena, la Dea in questa stagione si è resa protagonista di alcuni big match giocati ad altissimo livello come quello vinto per 0-2 contro la Lazio meno di un mese fa. Inoltre ottenere una vittoria è fondamentale per entrambe le squadre e darebbe una grande spinta verso il finale di campionato: ecco perché.

Per i partenopei vincere significherebbe dare l’ennesima grande prova di maturità e mettere ulteriormente la parola fine su uno scudetto che sarebbe sempre più vicino. Per gli uomini di Gasperini invece i tre punti sono di importanza capitale per scacciare via i fantasmi dell’ultimo periodo e per tornare a sperare di arrivare tra le prime quattro e tornare in Champions League nella prossima stagione. Insomma, sabato alle 18 lo spettacolo è assicurato: Napoli e Atalanta sono pronte a darsi battaglia.