Cassano e la “cassanata” mai raccontata: c’entra anche Totti, cosa spunta fuori

Il rapporto tra Antonio Cassano e Totti è ricco di aneddoti anche molto clamorosi. Come quello che lo stesso barese svela dopo anni.

Cassano e Totti, due talenti che hanno fatto sognare i tifosi della Roma, negli anni scorsi. Ma se il secondo resta l’Ottavo Re di Roma incontrastato e rispettato anche dai tifosi rivali della sponda biancoceleste della Capitale, il primo rappresenta invece un grande rimpianto.

Si, perché il pugliese aveva dei colpi da fenomeno, che ad un certo punto lo hanno portato al Real Madrid. In questo Cassano riuscì in ciò che Totti non è mai riuscito, perché mai e poi mai lui avrebbe lasciato la maglia giallorossa. Cassano e Totti hanno giocato insieme per cinque anni, dal 2001 al 2006. Il barese si fece notare con un grandioso gol all’Inter nella sua prima partita in Serie A da titolare, a dicembre del 1999. Fantantonio siglò il 2-1 finale, dopo l’esordio nel massimo campionato avvenuto in un derby contro il Lecce della settimana prima. Poi ci fu il passaggio alla Roma due stagioni dopo, con Cassano e Totti che si ritrovarono a competere ai massimi livelli in Italia. Il capitano giallorosso dirà del barese di ritenerlo il calciatore più forte con il quale abbia mai giocato.

Cassano e Totti, cosa è successo

E del resto i numeri testimoniano ciò, con 34 gol segnati insieme nel 2003/2004 e con 146 reti messe a referto nei cinque anni di Roma vissuti l’uno accanto all’altro. L’intesa tra loro era al top in campo ma anche fuori. Lo disse Totti e lo ribadisce ora Cassano, che parla addirittura di un qualcosa di illegale compiuto con l’allora suo capitano. Il pugliese, che ha poi giocato per Sampdoria, Milan ed Inter, ne parla al quotidiano “La Repubblica”.

E conferma di averne fatte, di “cassanate”. Tanto sul rettangolo di gioco (il gesto delle corna all’allora arbitro Rosetti, una bandierina spaccata a calci dopo un gol, l’imitazione polemica di mister Capello nel suo unico anno (così così) al Real Madrid… ma di cassanate anche al volante non ne sono mancate. “Come le corse in Ferrari con Totti. Facevamo a gara ad arrivare al centro di allenamento a Trigoria, oppure correvamo all’alba all’Eur, per tre o quattro giri”.

Come stanno le cose con Totti

Altri tempi. Oggi il 40enne è sposato da tempo con la sportiva Carolina Marcialis, conosciuta nel 2008 e sposata nel 2010. Lei è genovese ed i due si conobbero ai tempi della militanza di lui alla Sampdoria. La coppia ha avuto due figli: Cristopher nel 2011 e Lionel nel 2013. E Cassano conferma come i figli cambino tutto quanto. Con Totti poi lui non ha più parlato per quattro anni, per un litigio che l’ex talento di Bari Vecchia ha scoperto essere fondato sul nulla. Ammettendo di avere sbagliato dal punto di vista umano.