Calciomercato, dal Napoli alla Juve: ci risiamo, altro incubo per i tifosi

Altro incubo sull’asse Napoli-Juventus per i tifosi azzurri: torna attuale un’indiscrezione che agita la piazza.

Durante una diretta di TVPlay, un ospite ha portato nuovamente a galla una voce riguardante un possibile passaggio dal Napoli ai bianconeri.

Il Napoli sta disputando una stagione trionfale. Gli azzurri, nonostante la sconfitta rimediata in casa con la Lazio, sono attualmente primi in Serie A con un vantaggio di 15 punti sull’Inter di Simone Inzaghi. Inoltre, la formazione di Spalletti ha un vantaggio importante in Europa avendo vinto l’andata degli ottavi contro l’Eintracht con un margine di due gol: i quarti di finale sono ad un passo.

Tuttavia, c’è una voce che agita la tifoseria: si tratta di un possibile trasferimento alla Juventus.

Dal Napoli alla Juventus: la voce agita la tifoseria

La rivalità fra Napoli e Juventus ha radice profonde e, proprio per questo, le partite fra queste due squadre sono sempre molto sentite. In questa stagione, gli azzurri si sono imposti con un sonoro 5-1 in una partita che ha acceso la tifoseria napoletana. Negli anni, inoltre, ci sono stati anche trasferimenti storici che hanno portato a polemiche infinite: il più celebre, senza dubbio, è quello che ha coinvolto Higuain, ma l’elenco è ricco di nomi illustri come Cannavaro o Ferrara.

Negli ultimi mesi si parla con insistenza di un altro possibile addio al Napoli con direzione Torino sponda bianconera. In questo caso, però, non si tratta di un calciatore: il nome in questione, infatti, è quello di Cristiano Giuntoli. Di questo argomento ha parlato Fabrizio Lucchesi (direttore del Monterosi) ai microfoni di TVPlay.

“La Juventus sarà riorganizzata a livello dirigenziale, occorrerebbe un direttore sportivo di esperienza, anche internazionale. Non sono tanti quelli che farebbero al caso della Juve, in Italia ci sono due o tre profili. Devo fare un nome? Giuntoli!”: con queste parole, Lucchesi ha riportato a galla le voci di un possibile addio del direttore sportivo al Napoli.

In seguito alle dimissioni del CDA della Juventus, infatti, si è parlato con insistenza di una possibile rifondazione al termine della stagione in corso. Il nome di Giuntoli è stato accostato più volte ai bianconeri, anche se il DS è legato agli azzurri da un contratto valido fino al 2024. Il suo futuro sarà più chiaro nei prossimi mesi, anche se l’ombra di Torino rimane sullo sfondo.

E Cherubini? Diverse voci sul DS bianconero

In seguito alle dimissioni del consiglio di amministrazione, l’unico dirigente rimasto in carica è Federico Cherubini. Tuttavia, le voci riguardanti il futuro dell’attuale direttore sportivo bianconero sono molteplici a causa della rifondazione societaria: sono molteplici, infatti, i casi in cui i DS hanno detto addio in circostanze simili. Le indiscrezioni che coinvolgono Giuntoli amplificano le possibilità di un suo addio.

Secondo alcune fonti, Cherubini avrebbe anche delle chance di permanenza venendo affiancato da una figura complementare alla sua. Ad ogni modo, ad oggi è prematuro parlare del suo destino: ci sarà maggiore chiarezza con il passare dei mesi.