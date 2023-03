Milan, il messaggio di Pioli è chiaro: riguarda (anche) il Napoli

Stefano Pioli, dopo il passaggio del turno del Milan in Champions, ha lanciato un messaggio molto chiaro che riguarda anche il Napoli.

L’allenatore dei rossoneri ha parlato dopo il match di Londra: fra le dichiarazioni, ce n’è una che coinvolge anche gli azzurri.

Il Milan sta disputando una stagione altalenante, ma ha ottenuto una grande soddisfazione: la qualificazione ai quarti di Champions League. I rossoneri, che in campionato stanno faticando, hanno vinto il doppio confronto con il Tottenham grazie all’1-0 ottenuto all’andata: lo 0-0 di Londra ha consegnato il passaggio del turno alla formazione di Pioli. L’allenatore, evidentemente soddisfatto del traguardo raggiunto, ha voluto lanciare un chiaro messaggio dopo la partita: riguarda anche il Napoli.

Pioli, il messaggio che coinvolge anche il Napoli

Il Milan è in difficoltà in campionato, ma ha raggiunto un risultato molto importante in Champions League: il passaggio ai quarti, infatti, ha riportato i rossoneri fra le prime otto d’Europa per la prima volta dal 2012. Ora, però, l’attenzione dovrà tornare sulla Serie A e sulla sfida di lunedì sera contro la Salernitana a San Siro. La corsa per la top 4 è più calda che mai, con cinque squadre racchiuse fra il secondo ed il sesto posto nell’arco di otto punti.

Dopo la partita di Londra, Stefano Pioli ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto e ha aggiunto che sognare non costa nulla: il Milan, secondo lui, può persino puntare alla vittoria finale. Inoltre, ha lanciato un chiaro messaggio che riguarda anche il Napoli.

Dopo il triplice fischio, è stato chiesto all’allenatore chi volesse evitare nel sorteggio dei quarti e la sua risposta è stata molto precisa: “Preferirei non incontrare le italiane, augurando loro comunque di passare. Giocare in Europa è bello perché affronti chi di solito non incontri e per noi sono passi importanti”. Inoltre, ha aggiunto che secondo lui sarebbe più stimolante affrontare il Bayern Monaco rispetto ad Inter e Napoli.

Ora tocca a Inter e Napoli: cosa serve per passare il turno

Il Milan ha strappato il pass per i quarti di finale di Champions League raggiungendo così Chelsea, Benfica e Bayern Monaco. Settimana prossima si disputeranno le altre quattro partite e, ovviamente, toccherà anche a Inter e Napoli. I nerazzurri affronteranno il Porto in trasferta, mentre gli azzurri ospiteranno l’Eintracht Frankfurt al Maradona.

La formazione di Simone Inzaghi ripartirà dall’1-0 ottenuto a San Siro grazie alla rete di Lukaku: per passare il turno, dunque, “basterà” non perdere. Una sconfitta con un gol di scarto porterebbe la partita ai supplementari, mentre i nerazzurri sarebbero eliminati se il divario dovesse essere più ampio. Anche gli uomini di Spalletti partono da un vantaggio, che però è maggiore: si ripartirà dallo 0-2 conquistato in Germania. In questo caso, dunque, una sconfitta con un gol di scarto sarebbe comunque sufficiente per il passaggio ai quarti. Le altre partite saranno Manchester City-Lipsia (andata 1-1) e RealMadrid-Liverpool (spagnoli avanti 5-2). Rimarranno otto squadre che saranno sorteggiate per i quarti: come ricordato da Pioli, potranno esserci confronti fra club della stessa nazionalità.