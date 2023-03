Calciomercato Napoli, tifosi sconcertati: potrebbe indossare la maglia della Juve

Continuano a susseguirsi le voci di mercato anche nei riguardi dei calciatori del Napoli. Uno di questi è stato recentemente accostato alla Juventus, scatenando le ire dei tifosi azzurri.

L’acerrima rivalità porta i tifosi partenopei, dopo i passaggi di Fabio Quagliarella e Gonzalo Higuain, ad augurarsi di non vedere più calciatori del Napoli passare al bianconero della Vecchia Signora.

Uno dei capisaldi del Napoli di Luciano Spalletti è stato accostato alla Juve e la necessità dei bianconeri di mettere a segno alcuni acquisti in specifici ruoli, potrebbe creare l’incastro giusto per intavolare una trattativa. Il profilo piace parecchio ai grandi rivali che, però, studiano anche eventuali alternative qualora non trovassero l’accordo con Aurelio De Laurentiis.

Dopo Higuain la Juve ci riprova: un azzurro nel mirino

Era stato accolto al Napoli come il grande campione in grado di sovvertire l’egemonia bianconera e, specialmente dopo il record di gol, in tanti ci avevano iniziato a credere. Poi la Vecchia Signora ha bussato alla porta pagando clausola e offrendo un lauto contratto e Gonzalo Higuain ha deciso di sposare la causa bianconera. Dopo il discusso passaggio dell’argentino ex Real Madrid dall’azzurro al bianconero, la dirigenza della Juventus potrebbe provare a ripetere il corso degli eventi. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Juve sarebbe parecchio interessata ad Alex Meret.

Wojciech Szczesny, infatti, andrà in scadenza nel 2024 e, dopo tanti anni passati insieme, non è da escludere che club e calciatore scelgano di provare nuove esperienze. Qualora il polacco dovesse partire, Alex Meret sarebbe uno dei nomi preferiti per la porta del futuro bianconero.

Meret resta complicato: due alternative per i bianconeri

Dopo i periodi difficili e i tanti mesi d’incertezze, con il fantasma di Keylor Navas che ha aleggiato fino al termine del mercato estivo, Alex Meret si è finalmente preso la porta del Napoli. Per questo, al momento, sembra difficile immaginare un futuro lontano dai partenopei. Come riporta la Repubblica, per non farsi trovare impreparata, dunque, la Juventus valuta anche le alternative all’ex SPAL e sul taccuino ci sarebbero altri due nomi: Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario.

Carnesecchi è in cima alla lista bianconera che in lui vede il futuro della porta italiana. L’estremo difensore classe 2000 è di proprietà dell’Atalanta ma si sta ben disimpegnando in prestito alla Cremonese. Vicario, invece, è un profilo che piace a molti e lo stesso Napoli lo valuterebbe in caso di addio di Meret. La sua straordinaria stagione all’Empoli lascia presagire che a breve potrebbe essere in grado di misurarsi con palcoscenici più importanti.