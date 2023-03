Costacurta, cos’ha dovuto fare per poter sposare Martina Colombari: il retroscena

Quando si dice sudare le proverbiali sette camice: Alessandro Costacurta e Martina Colombari hanno scalato una montagna per le loro nozze.

Alessandro Costacurta e Martina Colombari si conoscono da anni ed anni ed il loro amore ha portato in dote il figlio Achille, che ha compiuto da poco 18 anni. Parte della loro famiglia sarà tra i protagonisti di Pechino Express 2023, con il via fissato per la serata del 9 marzo. Proprio Achille e la mamma faranno parte del cast.

Lo show è una esclusiva Sky, sarà visibile su Sky Uno oltre che su Now. E proprio a Sky l’ex difensore del Milan e della Nazionale ha legato il suo nome, dato che da anni fa da opinionista in studio ogni settimana per commentare le partite di Serie A e delle coppe. Ma il gol più bello Costacurta lo ha segnato conquistando Martina Colombari. I due sono sposati da tantissimo tempo, sin dal 16 giugno del 2004. E questo fa dell’ex calciatore e della Miss Italia 1991 una delle coppie più longeve che ci siano nel panorama dei vip in Italia.

Ma il matrimonio tra Costacurta e Martina Colombari non è stato dei più facili. Infatti “Billy” – come è soprannominato da sempre colui che per anni ha rappresentato un perno della difesa rossonera, assieme a Franco Baresi e Paolo Maldini – ha dovuto sudare non poco per portare la sua attuale moglie all’altare.

Costacurta e Martina Colombari, un matrimonio non facile

Costacurta, che è stato anche un fiero avversario del Napoli, contendendo più volte agli azzurri lo scudetto, ha parlato di cosa dovette fare svelando tutto quanto ad una intervista concessa a “Il Corriere della Sera”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Costacurta (@alessandrobillycostacurta)

Il fatto è che Costacurta era già sposato. Dovette fare ricorso alla Sacra Rota per annullare il suo matrimonio precedente, celebrato nel 1994 con Floriana Lainati e che durò solamente fino al 1996. Per tornare a tutti gli effetti celibe e potersi risposare con la Colombari fu necessario intraprendere un certo percorso. Da Costacurta apprendiamo che Martina ad un certo punto avrebbe insistito molto affinché i due si sposassero. E ci fu anche un effetto collaterale non da poco: alcune compagne di diversi calciatori erano amiche della ex moglie del milanista.

Questo non giocò in favore della Colombari, che venne bollata come una sorta di “rubamariti”. Cosa ovviamente non vera, anche se ora è tutta acqua passata. Ed il rapporto tra loro due è molto bello. Il segreto è anche portare avanti i propri impegni, i propri interessi e le proprie passioni senza che la presenza dell’altro diventi ingombrante. Una cosa nella quale non tutte le coppie riescono.

Chi ci sarà a Pechino Express 2023

Per quanto riguarda Pechino Express, l’edizione 2023 si svolgerà tra l’India, la lussureggiante ed affascinante regione del Borneo, in Malesia, e la Cambogia. Le coppie partecipanti saranno:

Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio),

Alessandra Demichelis e Lara Picardi,

Joe Bastianich ed Andrea Belfiore,

Dario e Caterina Vergassola,

Martina Colombari ed Achille Costacurta,

Federica Pellegrini e Matteo Giunta,

Carolina Stramare e Barbara Prezja,

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo,

Maria Rosa Petolicchio ed Andrea Di Piero.

Anche quest’anno a presentare il reality sarà Costantino Della Gherardesca, con accanto a sé il noto wedding planner ed ormai consolidato presentatore televisivo Enzo Miccio.