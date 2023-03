Annuncio ufficiale: importante decisione in vista di Napoli-Eintracht

Era nell’aria già da qualche tempo ma adesso la conferma è arrivata con l’ufficialità. È stata presa un’importante decisione per il match tra Napoli e Eintracht Francoforte.

La scelta è stata comunicata direttamente al club che ha già provveduto a prendere le sue contromisure. Non sono, inoltre, mancate le polemiche con alcuni messaggi dei tifosi che non hanno lasciato spazio ad interpretazioni.

La squadra di Spalletti, adesso, dovrà cercare di non lasciarsi distrarre dalle voci e portare a casa le ultime tre partite che precedono la sosta delle nazionali. Ad aprire le danze sarà l’Atalanta che verrà ospitata allo Stadio Maradona per la ventiseiesima di Serie A, subito dopo sarà la volta dell’Eintracht che proverà a ribaltare la sconfitta casalinga della gara d’andata.

Due incontri importanti al San Paolo: Spalletti conta sul fattore campo

Nonostante nell’ultimo turno di campionato il fortino dello Stadio Diego Armando Maradona sia caduto sotto i colpi dell’ex Maurizio Sarri, nei match casalinghi gli azzurri sono riusciti sempre a dare il meglio. La spinta incessante del pubblico partenopeo funge da vero e proprio dodicesimo uomo e riesce spesso a dare una marcia in più agli interpreti in campo. Lo Stadio Maradona, inoltre, sarà teatro di due incontri difficili e importanti. Il primo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, dopo gli ultimi passi falsi, arriva in Campania con la necessità di fare punti per alimentare il sogno Champions.

La sfida con la Dea, oltre che utile a riprendere la corsa in campionato, potrebbe cambiare l’approccio morale all’impegno europeo. In caso di risultato positivo, infatti, gli uomini di Spalletti arriverebbero alla gara di Champions League con il morale alle stelle. Proprio riguardo la sfida all’Eintracht è stata presa una decisione destinata a far discutere: divieto di trasferta ai tifosi tedeschi.

Eintracht a Napoli senza tifosi: il prefetto informa il club

A seguito dei disordini creati nelle precedenti trasferte e del contatto avvenuto nella gara d’andata tra Napoli e Eintracht Francoforte, sarà vietata la vendita ai tifosi residenti in Germania. La decisione è stata presa dalla prefettura di Napoli e rischia di creare forti polemiche da parte dei tifosi tedeschi.

Secondo quanto riportato da Calcionapoli24, Philipp Reschke, consulente legale dell’Eintracht Francoforte, sarebbe stato informato dalla Prefettura di Napoli del divieto di trasferta per i tifosi tedeschi. L’episodio ha creato molta polemica e durante Bayern Monaco-PSG i tifosi bavaresi hanno esposto uno striscione contro il ministro Piantedosi. Il club di Francoforte, dunque, non potrà contare sulla spinta dei propri tifosi nella già difficile missione di ribaltare il Napoli.