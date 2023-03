De Laurentiis, 150 milioni ma non per Osimhen: cosa spunta fuori

Aurelio De Laurentiis pronto ad incassare la mostruosa cifra di 150 milioni di euro ma non per Victor Osimhen: ecco cosa spunta fuori.

Il presidente del Napoli, stando a quanto riportato da La Repubblica, sarebbe pronto ad incassare la cifra record ma non sarà tramite la cessione del centravanti nigeriano: ecco sta succedendo dietro le quinte.

Uno dei temi più chiacchierati dalle parti di Castel Volturno è quello del calciomercato e del futuro di alcuni giocatori. Se il campo lascia al momento tranquillo il Napoli grazie ai grandi risultati ottenuti sino a qui, il discorso mercato estivo ed in particolare quello sulle uscite inevitabilmente preoccupa i tifosi per via del timore di dover vedere qualcuno dei propri idoli salutare la Campania. Tra questi quello che sicuramente desta maggiore interesse è Victor Osimhen, il nigeriano è però valutato ben 150 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis, la stessa cifra che il presidente degli azzurri potrebbe incassare da una cessione ben diversa.

De Laurentiis, la cessione avverrà a peso d’oro: ecco di cosa si parla

Il numero uno del Napoli è da sempre una personalità molto vulcanica e la sua gestione del club azzurro soprattutto nelle ultime stagioni ha portato De Laurentiis a diventare uno dei presidenti più stimati e rispettati da colleghi e non solo. Il fondatore della Filmauro, nota azienda cinematografica proprietaria tra le altre ovviamente dello stesso Napoli, è stato il protagonista di un mercato fenomenale all’insegna della sostenibilità creando così un progetto assolutamente vincente.

La bontà del lavoro fatto da De Laurentiis non si vede però solo nella stagione incredibile che gli azzurri allenati da Luciano Spalletti stanno disputando, ma anche nell’altro grande progetto calcistico del numero uno dei campani: il Bari. I biancorossi sotto la guida di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, sono tornati in Serie B dopo il fallimento e ora sono in piena lotta per la promozione in Serie A. A poter portare la cifra da record citata nel titolo ad ADL è proprio la società pugliese: ecco perchè.

Come riportato da La Repubblica i De Laurentiis starebbero iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di possibili acquirenti per la cessione del Bari e la cifra stabilita da Luigi ed Aurelio sarebbe proprio 150 milioni. Dietro questa scelta c’è il regolamento della FIGC che come noto rende impossibile la gestione di due società appartenenti ad un medesimo campionato ad un singolo gruppo e dunque, anche per evitare situazioni al limite come fu per la Salernitana, l’obiettivo di padre e figlio sarebbe quello di accellerare le pratiche dandosi il tempo di fare una saggia selezione. Questa necessità deriva anche dalla grande stagione che stanno disputando i galletti, i quali sono tra le sorprese della Serie B.

Bari in Serie A? La classifica dice di sì

Nel campionato di Serie B a dominare fino a qui è stato il Frosinone di Fabio Grosso. Alle spalle dei ciociari, a lottare per il secondo posto che garantirebbe l’accesso diretto alla Serie A, ci sono Genoa e Bari. Se per i liguri non è di certo sorprendente vederli lì, sia in quanto retrocessa dalla massima serie del calcio italiano sia in quanto squadra tra le più forte del campionato, la presenza così in alto dei galletti è abbastanza inaspettata.

I pugliesi neopromossi stanno sorprendendo tutti con un calcio di altissimo livello tramite il quale gli uomini di Michele Mignani stanno riuscendo ad ottenere grandi risultati. Il terzo posto a meno uno dal Genoa secondo non è di certo casuale ed il sogno Serie A per il Bari è quindi ora più concreto che mai. In caso questa situazione diventasse concreta per De Laurentiis la cessione dei biancorossi sarà inevitabile e di conseguenza la scelta di iniziare con anticipo a cercare acquirenti validi assume un significato ancora maggiore, i prossimi mesi saranno dunque chiave per capire se le richieste economiche del presidente del Napoli saranno soddisfatte.