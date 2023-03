Serie A, Lautaro Martinez ed Osimhen a confronto: il dato che porta in vantaggio l’argentino

Lautaro Martinez e Victor Osimhen sono due fra i migliori bomber della Serie A: un particolare dato, però, porta in vantaggio l’argentino.

L’attaccante dell’Inter supera il centravanti del Napoli all’interno di una speciale classifica: ecco il confronto fra i due.

Non ci sono più molti dubbi ormai: Lautaro Martinez e Victor Osimhen sono fra i migliori attaccanti del panorama calcistico europeo. Entrambi sono fra i leader dei rispettivi gruppi e, non a caso, l’argentino sta anche indossando regolarmente la fascia da capitano. Ad oggi si stanno sfidando a livello personale nella classifica marcatori della Serie A: comanda il nigeriano, ma il 10 interista insegue e spera di accorciare le distanze. El Toro, però, ha già superato il suo rivale all’interno di una speciale graduatoria basata su un dato molto specifico: ecco di cosa si tratta.

Serie A, il dato che porta avanti Lautaro Martinez su Osimhen

I due attaccanti stanno vivendo stagioni simili a livello personale, ma molto diverse per quando riguarda i risultati stagionali. Entrambi stanno segnando con grande regolarità (l’argentino, però, ha avuto un periodo di appannamento prima del Mondiale), ma le rispettive squadre sono distanti in classifica. Sebbene l’Inter sia seconda, infatti, il Napoli ha un distacco di ben 15 punti. In comune c’è il percorso europeo: entrambe sono in vantaggio negli ottavi di Champions e sognano il passaggio ai quarti settimana prossima.

Come anticipato, Lautaro Martinez e Osimhen stanno duellando all’interno della classifica marcatori di Serie A. L’interista ha segnato 14 gol in 25 partite, mentre l’azzurro ha trovato la porta in 19 occasioni su 21 partite disputate. Numeri da attaccanti di razza e, sebbene il nigeriano sia avanti nelle marcature totali, c’è un dato che porta in vantaggio l’argentino.

El Toro ha infatti segnato due volte da fuori area (contro Spezia e Salernitana), mentre l’ex Lille ha sempre trovato il gol negli ultimi 16 metri. Questa leggera differenza sottolinea come i due siano attaccanti molto diversi fra loro con stili di gioco a tratti opposti.

Osimhen è molto esplosivo ed è abilissimo sulle seconde palle; inoltre, ha una struttura fisica che gli permette di eccellere nel gioco areo (ben cinque marcature con colpi di testa, nessuno meglio di lui in Serie A).

Lautaro Martinez, invece, si adatta in base al compagno di reparto: con Dzeko e Correa agisce da rifinitore, mentre con Lukaku tende a girare intorno per non dare punti di riferimento. Non è certo un caso, infatti, che uno dei due gol segnati da fuori area (contro lo Spezia) sia arrivato proprio da una sponda aerea del belga.

Si accende la corsa al titolo di capocannoniere: la classifica

Osimhen e Lautaro Martinez comandano la classifica dei goleador: fra i due c’è una differenza di 5 gol, ma entrambi stanno vivendo un momento particolarmente prolifico e, di conseguenza, lo scenario potrebbe cambiare di settimana in settimana. I due attaccanti cercheranno di arricchire i personalissimi bottini personali in questo turno di campionato: l’Inter affronterà lo Spezia stasera, mentre il Napoli sarà impegnato contro l’Atalanta di Lookman, il terzo miglior marcatore della Serie A.

Il nigeriano della Dea ha segnato 12 gol alla sua prima stagione in Italia ed è diventato un giocatore fondamentale per Gasperini. Dietro di lui, comunque, la classifica è ricca di nomi importanti: di seguito la lista dei top 20 (tra parentesi le marcature su rigore).