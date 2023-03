Napoli, futuro Kvaratskhelia: il dato ufficiale alimenta la preoccupazione dei tifosi

Un dato che riguarda Kvaratskhelia sta facendo preccupare seriamente i tifosi del Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli, dopo il ko rimediato la settimana scorsa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, ha tutta l’intenzione di rifarsi in un altro match casalingo. I partenopei, infatti, sono attesi dalla gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la quale occupa attualmente il sesto posto con 5 punti di distacco dalla zona Champions League.

I partenopei, quindi, sfideranno un avversario che avrà bisogno di raccogliere dei punti, visto anche il solo pareggio rimediato nelle ultime tre partite di campionato. Proprio per questo, nonostante l’imminenza della gara di ritorno dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, Luciano Spalletti dovrebbe compiere pochi cambi rispetto al solito undici titolare.

Il tecnico toscano, rispetto al match contro la Lazio, potrebbe infatti inserire Elmas al posto di Zielinski e Politano per Lozano, il quale ha avuto in questi giorni anche qualche problema muscolare. Tra i titolari, quindi, ci sarà sicuramente Kvaratskhelia. Proprio sul calciatore georgiano, di fatto, bisogna registrare un dato ufficiale che potrebbe rappresentare un’ulteriore preoccupare per i tifosi del Napoli.

Napoli, Kvaratskhelia è al terzo posto nella classifica dei migliori assistman Under 23

Il ‘CIES Football Observatory Weekly Post’ ha infatti studiato i dati di WyScout sugli assist vincenti realizzati nell’ultimo anno da calciatori che militano in 75 campionati in giro del mondo. Da tale analisi, di fatto, è emerso che Khvicha Kvaratskhelia è al terzo posto della graduatoria che riguarda gli Under 23. L’azzurro, infatti, è preceduto da Dejan Kulusevski del Tottenham e Bukayo Saka dell’Arsenal. Mentre per quanto riguarda l’assoluta, dove regna De Bruyne, il partenopeo è al decimo posto.

Questo è sicuramente un bel riconoscimento per l’uomo di Spalletti, anche se potrebbe rappresentare un ulteriore motivo per spingere ancora di più le big europee a cercare di prendere Khvicha Kvaratskhelia già nel corso della prossima estate. Tante squadre, di fatto, sono state accostate al calciatore georgiano (tra cui il Real Madrid), ma Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenere l’attaccante esterno per almeno un’altra stagione.

Tuttavia, oltre alla statistica degli assist vincenti, per Khivichia Kvaratskhelia bisogna registrare un altro importante riconoscimento.

Kvaratskhelia è stato eletto anche come miglior giocatore della Serie A nel mese di febbraio

La Lega di Serie A, infatti, ha nominato il georgiano come il miglior calciatore del mese di febbraio. Kvaratskhelia è di fatto il primo giocatore ad ottenere questo importante riconoscimento per due volte in un’unica stagione. La consegna di questo premio avverrà prima della gara del Maradona contro l’Atalanta.