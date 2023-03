Napoli-Atalanta, Spalletti mischia le carte: la mossa a sorpresa

Dopo lo stop nell’ultimo turno nella gara interna contro la Lazio di Sarri, il Napoli ha l’occasione di rifarsi ancora una volta allo Stadio Maradona, questa volta contro l’Atalanta.

Per la sfida alla squadra di Gian Piero Gasperini, il tecnico dei partenopei potrebbe scegliere di sorprendere tutti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Spalletti starebbe preparando una mossa a sorpresa.

Il match contro gli orobici si prospetta tutt’altro che semplice. I nerazzurri, infatti, arrivano allo Stadio Maradona con la necessità di ottenere il massimo risultato per non rischiare di perdere, in maniera decisiva e quasi definitiva, il treno che porta alla qualificazione alla prossima Champions League. Gli uomini di Spalletti, però, vogliono trionfare per arrivare al ritorno degli ottavi di Champions con il morale alto.

Atalanta temibile e con un’arma in più: recuperi importanti per il Gasp

Dopo il deludente pareggio ottenuto al Gewiss Stadium contro l’Udinese, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole riprendere la sua corsa. Di fronte troverà, però, la prima della classe reduce dallo stop contro la Lazio. I partenopei, dunque, vorranno riscattare la delusione dell’ultimo turno e impedire che lo Stadio Maradona diventi terreno di conquista per le avversarie. Per la sfida agli azzurri Gasperini può contare su dei recuperi molto importanti. Giorgio Scalvini e Davide Zappacosta, infatti, hanno smaltito i rispettivi acciacchi e figurano tra i convocati per la sfida contro il Napoli. Un altro importante calciatore che potrebbe ritrovare una maglia da titolare è Duvan Zapata, ex della partita.

Il colombiano da un paio di anni ha perso l’integrità fisica che lo contraddistingueva. Per di più l’esplosione di Rasmus Hojlund ne ha limitato l’impiego con il Gasp che ha preferito il danese, più fresco di Duvan. Le mosse di Gasperini, però, non preoccupano Spalletti che, dal canto suo, potrebbe sfoderare una mossa a sorpresa: Tanguy Ndombele dal primo minuto.

Spalletti elogia Ndombele: chance da titolare contro l’Atalanta?

Sulla condizione e le prestazioni del centrocampista in prestito dal Tottenham ha parlato lo stesso Luciano Spalletti che, durante la conferenza stampa della vigilia, ha speso parole d’elogio nei confronti del centrocampista francese.

Ndombele, infatti, non ha disputato molte gare da titolare, ma quando è stato chiamato in causa dal suo tecnico ha sempre risposto prontamente. Ecco le parole di Spalletti in conferenza stampa: “Ndombele è forte, solo i risultati e le prestazioni di Zielinski ed Anguissa in questo periodo non gli hanno permesso di giocare di più, lui è un cubo che ha forza, tecnica, si scrolla le marcature come potrebbe accadere domani, quando l’ho messo dentro si è fatto trovare pronto per pezzi di partite, è una considerazione di poterlo usare che lei mi ha letto nel pensiero“.