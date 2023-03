Juventus, tutti hanno notato questo ‘dettaglio’: Vlahovic, proprio al momento del cambio…

Dusan Vlahovic è stato sostituito a metà del secondo della partita contro il Friburgo, ma al momento del cambio c’è stato un dettaglio che non è sfuggito a nessuno.

La Juventus ha battuto 1-0 il Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, portando a casa un vantaggio prezioso in vista del ritorno in Germania in programma settimana prossima.

I bianconeri hanno dominato dal primo all’ultimo concedendo zero ai tedeschi che non hanno mai tirato in porta ed il risultato finale sarebbe dovuto essere più largo. A decidere la partita è stata la zuccata di Angel Di Maria ad inizio ripresa arrivata dopo il cross perfetto dalla sinistra di Kostic. Non si è visto molto, invece, Dusan Vlahovic che è stato poi sostituito a metà secondo tempo, deludendo ancora per la sua prestazione sottotono. Tuttavia al momento della sostituzione c’è stato un dettaglio che non è sfuggito a nessuno.

Vlahovic delude ancora: ecco cosa è successo al momento del cambio

Per la Juventus vincere l’andata contro il Friburgo era troppo importante e, seppur per 1-0, i bianconeri lo hanno fatto. Il risultato consente alla squadra di Allegri di partire con un vantaggio prezioso nella sfida di ritorno in Germania in programma la prossima settimana, ma che andrà sfruttato bene. La Juventus non dovrà commettere l’errore di giocare per il pareggio, ma dovrà scendere in campo con lo stesso atteggiamento mostrato in questa gara d’andata. I bianconeri dovranno essere bravi a chiudere subito la pratica per non complicarsi la vita e sperano che stavolta Vlahovic possa essere decisivo. Ieri, il serbo è stato nuovamente deludente venendo sostituito a metà seconda tempo, ma al momento del cambio tutti hanno notato un dettaglio molto importante.

L’ex attaccante della Fiorentina è da un po’ che non sta rendendo più come dovrebbe e contro il Friburgo è stato il peggiore in campo, ma i tifosi bianconeri hanno deciso di non farglielo pesare. Al momento del cambio, infatti, l’Allianz Stadium gli ha tributato una standing ovation per mostrare tutto il suo supporto anziché fischiarlo, come sarebbe capitato per molti giocatori dopo aver giocato una brutta partita. Un bel momento per Vlahovic che spera di poter ripagare presto l’affetto dei tifosi nelle prossime partite, magari decidendo la qualificazione nella gara di ritorno. Allegri si è detto contento di come sta lavorando l’attaccante serbo, sottolineando come debba stare sereno e che il gol arriverà, forse proprio domenica contro la Sampdoria.

I dolori del giovane Vlahovic: il serbo non può essere soddisfatto

Al di là delle belle parole di Allegri e della vicinanza dei tifosi, Dusan Vlahovic non può essere soddisfatto né per la gara disputata, né per la sua stagione che si sta rivelando davvero difficile. Il serbo era partito forte in campionato, poi sono iniziati alcuni problemi fisici e infine una fastidiosa pubalgia che ha fortemente condizionato il suo rendimento. Dopo essere tornato in campo, Vlahovic non sembra più lo stesso di prima ed anche i gol iniziano ora a mancare, tant’è che ha segnato solo 3 gol nelle ultime 10 partite, di cui 2 solo contro la Salernitana.

L’ultimo gol firmato da Vlahovic risale al 16 febbraio contro il Nantes in Europa League, dopodiché il serbo è rimasto a secco nelle successive cinque partite, per un digiuno che ormai dura da 358 minuti, un’eternità per un attaccante come lui che vive per il gol. Contro il Friburgo si è visto un Vlahovic in grave difficoltà, soprattutto dal punto di vista psicologico e la speranza dei tifosi e di Allegri è che possa tornare presto a segnare per liberarsi di questo enorme peso che grava sulle sue spalle,