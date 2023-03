Kim infortunato: cosa gli è successo e quanto tempo potrebbe stare fuori

L’infortunio di Kim Min-Jae preoccupa i tifosi azzurri: ecco che cosa gli è successo e quanto potrebbe stare fuori il coreano.

Il difensore del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nella sfida contro l’Atalanta a causa di un problema fisico, cresce la preoccupazione dei tifosi in vista della Champions: ecco cosa è successo e quanto potrebbe stare fermo Kim.

Il Napoli, dopo il passo falso di una settimana fa contro la Lazio, riprende la sua marcia trionfale verso lo scudetto numero tre della propria storia battendo per 2-0 allo stadio Maradona l’Atalanta. La sfida contro i bergamaschi, sia perchè pochi giorni prima del ritorno degli ottavi di Champions sia perchè dopo la sconfitta interna contro i biancocelesti di Sarri, era indubbiamente un momento molto delicato per Spalletti e i suoi, i quali però hanno dimostrato nuovamente la loro maturità portando a casa i 3 punti: unica nota stonata della serata l’infortunio occorso a Kim Min-Jae.

Napoli, Kim esce per infortunio: ecco cosa è successo

La vittoria per 2-0 contro l’Atalanta di Gasperini restituisce al Napoli i 18 punti di vantaggio sulle seconde della classe, andando in questo modo a restituire quel sorriso che dopo la sconfitta contro la Lazio era stato leggermente nascosto. In vista della sfida di ritorno contro l’Eintracht gli azzurri si preparano quindi nel migliore dei modi a livello mentale nonostante una potenziale brutta notizia.

La gara di ritorno degli ottavi di Champions sarà un momento molto delicato per il Napoli e per la sua storia recente, ma il 2-0 maturato nella sfida d’andata giocatasi in Germania permette agli azzurri di mister Spalletti di poter giocare la partita con una maggiore tranquillità. Nonostante questo il tecnico di Certaldo vorrebbe poter contare su tutti i suoi effettivi, in particolar modo quelli considerati titolarissimi e proprio in questo senso preoccupa quindi Kim.

Al 75′ della sfida contro l’Atalanta il difensore coreano, ancora una volta protagonista di una prova esemplare contro un avversario ostico quale Duvan Zapata, ha richiesto la sostituzione per via di un problema al polpaccio destro, lo stesso che a fine 2022 ne aveva condizionato le prestazioni al Mondiale in Qatar costringendolo a saltare una delle 4 sfide giocate dalla sua Corea del Sud. I tempi di recupero e la ‘entità del fastidio sono ancora da verificare ma Spalletti ha già voluto parlare del problema.

Infortunio Kim, Spalletti rivela cosa ha detto al difensore

Stabilire con certezza quello che potrebbe essere il problema di Kim e di conseguenza i tempi di recupero è al momento molto difficile. L’ex giocatore del Fenerbache, come già detto, aveva già dovuto confrontarsi con un problema muscolare al polpaccio destro durante il Mondiale in Qatar ma allora bastò riposare nella sfida contro il Portogallo per tornare immediatamente a disposizione. In attesa degli esami strumentali di domani Luciano Spalletti ha già parlato con il ragazzo e ha rivelato successivamente cosa gli ha detto.

Il tecnico toscano nel post partita ha dichiarato: “Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto «non ti inventare niente perché domani ti alleni»”, una frase questa che ha tranquillizzato i tifosi in vista della sfida di Champions di mercoledì. Nella migliore delle ipotesi si potrebbe trattare di un semplice affaticamento per Kim, ma in caso di un problema più serio allora il rischio è di dover attendere dopo la sosta Nazionali quando al Maradona arriverà il Milan: solo gli esami strumentali potranno dare maggiori certezze sulle condizioni fisiche del difensore del Napoli.