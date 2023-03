Napoli-Atalanta, Diletta Leotta racconta cosa fanno i tifosi a fine partita: la risposta di Ferrara

Il Napoli ha battuto l’Atalanta: Diletta Leotta e Ciro Ferrara hanno raccontato quanto accaduto sugli spalti da bordocampo.

Gli azzurri si sono imposti per 2-0 grazie a due gol segnati nel secondo tempo: ecco cos’è accaduto a fine partita.

Il Napoli è tornato alla vittoria dopo la sconfitta con la Lazio. Gli azzurri si sono imposti per 2-0 al Maradona contro l’Atalanta: a decidere la gara sono stati i gol di Kvaratskhelia e Rrahmani nel secondo tempo. La rete del georgiano è stata particolarmente spettacolare: con una doppia sterzata ha disorientato la difesa di Gasperini per poi spedire il pallone sotto alla traversa. I tifosi, a fine partita, hanno festeggiato per un successo che avvicina sempre di più la squadra di Spalletti allo scudetto: ecco cosa è emerso dal racconto di Diletta Leotta e Ciro Ferrara per DAZN da bordocampo.

Napoli-Atalanta, il racconto da bordocampo: cos’è successo sugli spalti

Napoli-Atalanta, oltre ad aver consegnato tre punti importanti agli azzurri, ha permesso alla squadra di ottenere autostima ed entusiasmo in vista della sfida di Champions League di mercoledì sera: contro l’Eintracht si ripartirà dai gol di Osimhen e Di Lorenzo che sono valsi un doppio vantaggio. La qualificazione ai quarti è ad un passo, ma Spalletti si aspetta comunque una grande prestazione da parte dei suoi giocatori.

Tornando a quanto accaduto contro i bergamaschi, invece, si respira aria di scudetto dalle parti del Maradona. Qualche tifosi, sfidando la scaramanzia, inizia ad esporre il simbolo del tricolore con il “3” all’interno: l’entusiasmo è alle stelle ed è giustificato dai risultati che il Napoli sta ottenendo. Dopo la partita con la Dea, la giornalista di DAZN Diletta Leotta e l’ex calciatore Ciro Ferrara hanno descritto cos’è accaduto sugli spalti.

Diletta Leotta ha descritto così la scena: “Festa al Maradona, i tifosi cantano <<La capolista se ne va>>”. Ciro Ferrara ha proseguito: “Credo che sia il giusto tributo a questi ragazzi per quello che stanno facendo in questa stagione, stanno esprimendo un gioco impressionante”.

Grande euforia e gioia smisurata per i tifosi azzurri, che con il passare delle settimane assaporano sempre di più il trionfo. Come sottolineato dall’ex difensore, la piazza è molto vicina alla squadra e vuole rendere omaggio ai giocatori e allo staff con cori e striscioni.

La squadra di Spalletti vola: i numeri in Serie A

La vittoria con l’Atalanta ha scacciato immediatamente la sconfitta con la Lazio del turno precedente: la perla di Kvaratskhelia e il colpo di testa vincente di Rrahmani hanno steso la squadra di Gasperini che, nel primo tempo, è stata in grado di reggere l’urto. Con questo successo, la formazione di Spalletti è arrivata a quota 22 successi in Serie A.

A completare il quadro ci sono due pareggi (entrambi arrivati ad inizio stagione con Fiorentina e Lecce) e altrettante sconfitte (Inter e Lazio). Inoltre, il Napoli ha il miglior attacco (60 gol) e la miglior difesa del campionato (16). Si tratta di un rendimento impressionante che legittima il vantaggio ottenuto sulle concorrenti. Ora, però, l’obiettivo si sposta sulla Champions: mercoledì sera c’è in palio il passaggio ai quarti di finale.