Napoli, l’agente è arrivato in città: colpo stratosferico

Colpo molto importante per il Napoli: l’agente del giocatore è arrivato in città per limare gli ultimi dettagli.

Il Napoli sta vivendo una stagione meravigliosa come non accadeva da tempo e lo scudetto è sempre più vicino. Gli azzurri, tuttavia, oltre al presente stanno anche guardando al futuro.

Un futuro che si prospetta davvero luminoso e la società azzurra intende aprire un ciclo importante. Per fare in modo che ciò accada, De Laurentiis e Giuntoli non stanno guardando solo al mercato in entrata, ma stanno anche cercando di blindare quelle che sono le colonne portanti di questa squadra. E nelle ultime ore il Napoli si sta avvicinando a mettere a segno il primo colpo importante

Napoli, rinnovo Lobotka: l’agente in città per discutere il suo futuro

Entrato in punta di piedi nello spogliatoio tra lo scetticismo generale dei tifosi, Stanislav Lobotka ha dimostrato tutto il suo valore, soprattutto sotto la guida di Luciano Spalletti, ed è diventato uno dei leader di questo Napoli spumeggiante. Il centrocampista slovacco è un giocatore imprescindibile nello scacchiere tattico dell’allenatore toscano ed il Napoli vuole blindarlo al più presto. La società azzurra sta lavorando al rinnovo del suo contratto da tempo e pare che la fumata bianca sia ormai vicinissima. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti a Radio Marte, infatti, l’agente del giocatore slovacco è arrivato a Napoli per discutere del futuro del suo assistito.

Il Napoli ha già trovato un accordo con Lobotka per il prolungamento del contratto fino al 2027 ed ora la trattativa sta entrando nel vivo. Marchetti ha dichiarato come l’agente del giocatore sia in città per limare gli ultimi dettagli di un rinnovo che non è mai stato in discussione. L’ex Celta Vigo vuole continuare a crescere con la maglia del Napoli dove ha trovato la propria dimensione, mentre agli azzurri non è mai passato di mente di separarsi dal giocatore. Lobotka ha attirato l’interesse di molti club, tra cui anche quello del Real Madrid che aveva anche chiesto informazioni al Napoli, ma con questo rinnovo gli azzurri fanno capire che lo slovacco non cambierà maglia al termine di questa stagione.

Napoli, il punto sugli altri rinnovi

Sempre nel corso del suo intervento a Radio Marte, Luca Marchetti ha parlato anche delle altre situazioni contrattuali su cui sta lavorando il Napoli. L’esperto di mercato di Sky si è soffermato quindi su Di Lorenzo e Rrahmani affermando che, benché si sia vociferato di un rinnovo vicino per entrambi, al momento non sono stati fatti passi decisivi in questo senso e quindi ci sarà ancora da aspettare. La loro permanenza in azzurro, comunque, non è affatto a rischio considerato che entrambi i giocatori vogliono restare a Napoli.

Nessuna novità anche per quanto riguarda il futuro di Luciano Spalletti. Marchetti ha fatto sapere come il presidente De Laurentiis non abbia ancora esercitato l’opzione di rinnovo presente nel contratto dell’allenatore azzurro, anche perché non c’è alcuna fretta: “In questo momento il Napoli si concentra sul campo, poi, se le cose andranno come devono andare, ci sarà tempo e modo per parlare con tutti” ha precisato il giornalista.