Cassano spara a zero: “È una pippa, deve dire grazie per i soldi che guadagna”

Antonio Cassano torna alla carica e spara a zero sul calciatore: “È una pippa, deve dire grazie per i soldi che guadagna”, ecco di chi parla.

L’opinionista non si è risparmiato nel criticare il noto calciatore dopo le sfide di coppa degli ultimi giorni, le sue affermazioni nel corso della diretta della BoboTv hanno fatto molto rumore: “È una pippa, deve dire grazie per i soldi che guadagna”, ecco a chi si riferische Fantantonio.

Una delle voci più discusse nel mondo degli opinionisti sportivi è senza alcun dubbio quella di Antonio Cassano. L’ex fantasista della Nazionale è parte della seguitissima BoboTv, trasmissione ideata da Bobo Vieri assieme per l’appunto a Fantantonio, Lele Adani e Nicola Ventola, e proprio nelle dirette Twitch del salotto calcistico è solito regalare dichiarazioni mai banali su molti protagonisti del calcio contemporaneo. Il nome del barese è tornato prepotentemente alla ribalta in questi ultime ore dopo le sue critiche pesanti ad uno dei volti della sfida tra Tottenham e Milan.

Cassano senza mezzi termini: le critiche all’attaccante sono incredibili

Tra i duelli più intensi degli ottavi di Champions League c’è stata quella tra Tottenham e Milan. Gli Spurs ed il Diavolo si sono scontrati in una doppia sfida estremamente equilibrata in cui ad avere la meglio sono stati i rossoneri grazie al gol siglato nella gara d’andata da Brahim Diaz per un 1-0 globale che da una chiara immagine di come il doppio incontro sia rimasto in bilico sino al 180′ minuto ed oltre.

Tra le due squadre ci sono stati alcuni giocatori che hanno indubbiamente reso meglio e chi invece ha deluso quelle che erano le aspettative. A far parte di questa seconda categoria è uno dei grandi acquisti del mercato del Tottenham, vale a dire il brasiliano Richarlison. L’ex Everton è immediatamente finito al centro delle polemiche e per lui sono arrivate anche le critiche pesantissime di Cassano.

Fantantonio, che già in passato aveva aspramente criticato l’attuale numero 9 del Tottenham apostrofandolo con termini decisamente dispregiativi, è tornato alla carica dichiarando quanto segue: “Richarlison è scarsissimo. L’hanno pagato 70 milioni ed è una pippa, deve dire grazie per i soldi che guadagna”. Una frase decisamente dura che ricalca il mantra del “E’ una pippa“ già utilizzato in passato dall’ex fantasista della Nazionale. Richarlison non è però il solo finito nella morsa di Cassano, anche Conte infatti è stato duramente contestatp dall’opinionista.

Cassano duro con Conte: parole di fuoco da parte di Fantantonio

L’eliminazione del Tottenham dagli ottavi di Champions League pone Antonio Conte in una situazione difficile e per certi aspetti inedita. Il tecnico salentino si è costruito una nomea nel corso degli ultimi 10 e più anni tramite un lavoro sopraffino in squadre provenienti da periodi difficili, come ad esempio Juve ed Inter, ma con gli Spurs non sembra mai essere scattata quella scintilla necessaria a rendere vincente un progetto. Conte ha da sempre avuto delle difficoltà in Europa e l’eliminazione agli ottavi contro il Milan, oltre che confermarlo, ha fatto scatenare Antonio Cassano.

Fantantonio, oltre che con Richarlison, ha deciso di andarci giù pesante anche con l’ex ct della Nazionale ed ha così dichiarato: “Nulla, nulla, nulla. Conte fa sempre grande fatica nelle coppe, in Coppa dei Campioni ha sempre fatto malissimo”. La critica mossa al tecnico da parte di Cassano sembra comunque meno netta rispetto a quella mossa verso Richarlison ma conferma, come facilmente intuibile, la brutta delusione che gli Spurs sono stati in questi ottavi di Champions.