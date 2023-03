Spalletti “chiude un ciclo”: l’annuncio in diretta lascia tutti senza parole

Un ospite di TVPlay ha parlato del futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli: le sue dichiarazioni hanno stupito tutti.

L’allenatore del Napoli è protagonista di una stagione strepitosa: ecco cosa è emerso dalla diretta di TVPlay.

Luciano Spalletti è, senza dubbio, uno dei protagonisti indiscussi della stagione del Napoli. L’allenatore, che sta vivendo la sua seconda annata alla guida degli azzurri, sta conducendo la squadra verso una grande impresa. Il vantaggio accumulato sulle inseguitrici, infatti, era immaginabile in estate, quando la rivoluzione sul mercato ha fatto storcere il naso a tutti. Ora l’ex Roma ed Inter si sta godendo un percorso ricco di soddisfazioni in Serie A e Champions League, ma un ospite di TVPlay ha gettato ombre sul suo futuro: ecco cosa è emerso.

Spalletti e la fine di un ciclo: la dichiarazione che stupisce tutti

Il Napoli sta volando in classifica: l’andamento in Serie A, fin qui, è stato impressionante e ricco di dimostrazioni di forza. Inoltre, il cammino in Champions League ha superato ogni aspettativa: dopo la vittoria del girone davanti al Liverpool, è arrivata la vittoria per 0-2 contro l’Eintracht in Germania nel match d’andata degli ottavi. La qualificazione ai quarti è ad un passo: mercoledì andrà in scane la sfida di ritorno.

Come anticipato, uno dei volti principali di questa stagione è quello di Luciano Spalletti. Dopo una prima annata comunque soddisfacente, l’allenatore toscano è stato in grado di ottenere il meglio dal gruppo per raggiungere risultati esaltanti. Per rendere indimenticabile il percorso, però, manca ancora qualcosa: lo scudetto è decisamente alla portata, ma la certezza matematica non è ancora vicinissima. Nel frattempo, però, si parla già del futuro d Spalletti: a TVPlay è intervenuto Paolo Tramezzani su questo argomento.

L’ex allenatore del Sion ha rilasciato una dichiarazione alquanto forte sul tecnico azzurro: “Penso che oggi sia pronto a sedere su qualunque panchina, potrebbe anche essere invogliato a cambiare, secondo me a Napoli se vince lo scudetto apre e chiude un ciclo per la particolarità e passionalità della piazza”. Secondo lui, dunque, lo scudetto potrebbe porre un punto all’esperienza di Spalletti al Napoli poiché rappresenterebbe la chiusura di un ciclo.

Il passato ha regalato un grande numero di allenatori che hanno deciso di lasciare la panchina in seguito ad un grande successo: uno degli esempi più celebri è sicuramente quello di Mourinho, che dopo aver vinto tutto con l’Inter ha deciso di accettare la proposta del Real Madrid.

Intanto le voci dalla Premier aumentano…

Ad oggi, Spalletti non ha manifestato “mal di pancia”: la sua esperienza al Napoli procede a gonfie vele e non ci sono segnali d’addio. Anche per questo motivo, è certamente prematuro parlare di separazione in caso di vittoria dello scudetto: tuttavia, le voci su un possibile trasferimento in Premier League non si spengono. Da settimane, infatti, si parla di un possibile interesse del Liverpool nei suoi confronti, con i Reds che direbbero così addio a Klopp.

Ad ogni modo, queste indiscrezioni sono state affievolite dal tedesco stesso che, recentemente, ha parlato del futuro del Liverpool lasciando trasparire la sicurezza di esserne ancora alla guida. L’ex Dortmund ha un contratto valido fino al 2026 e la società ha sempre dimostrato di riporre la più totale fiducia nei suoi confronti. Di conseguenza, la pista pare abbastanza fredda per ora.