Daniel Maldini: ruolo, per chi fa il tifo, la scelta dell’esultanza e chi è suo fratello

Il figlio d’arte si ritaglia un ruolo da protagonista anche lontano da Milano: le sue prestazioni aumentano di valore di giorno in giorno.

La sconfitta dell’Inter in quel di Spezia ha dato un grande assist al Napoli permettendo a quest’ultimo di rimanere saldamente in testa alla classifica di Serie A. In un momento come questo, dove ogni partita pesa in modo particolare, gli Aquilotti hanno completato un piccolo ma grande capolavoro.

Merito del successo ottenuto allo ‘Stadio Picco’ è tutto del talento di casa, del figliol prodigo, di colui che fino a poco tempo fa giocava nel Milan nonostante il ruolo da “comparsa”. Ovviamente stiamo parlando di Daniel Maldini, il cui talento si sta esprimendo alla grande anche con la maglia dello Spezia, dove sicuramente sta trovando più continuità di gioco in un sistema tattico a lui più congeniale. Daniel non è nuovo al palcoscenico della Serie A, ma per la prima volta si sta ritagliando un ruolo da protagonista.

Daniel Maldini: il ruolo, il fratello e la sua esultanza

Non era scontato che segnasse, a maggior ragione in una partita nella quale lo Spezia doveva necessariamente raccogliere punti. Il neo tecnico Leonardo Semplici lo ha schierato nella ripresa al posto di Shomudorov azzeccando in pieno la scelta: Daniel ha infatti sbloccato una gara ad alta intensità contro i rivali nerazzurri mediante una conclusione eccezionale, figlia di una progressione in avanti assieme al compagno Nzola. Maldini ha accompagnato l’azione e ha freddamente colpito Handanovic con un piattone degno di nota.

La rete è stata incredibile per il modo con cui è venuta, Daniel ha esultato con una scivolata interminabile prima di essere abbracciato da praticamente tutti i componenti della rosa spezzina: nonostante l’evidente e scontata fede rossonera, il figlio d’arte sta abbracciando la causa dello Spezia diventantone tifoso a tutti gli effetti. Ma egli non dimentica le sue origini, il suo rapporto con papà Paolo e il fratello Christian, anche lui un calciatore sebbene non di Serie A. Christian Maldini è cresciuto alla pari di Daniel nel Milan ma ha trovato meno fortuna (non esordendo mai con la maglia rossonera né tantomeno in Serie A). Oggi gioca al Lecco, in Serie C, e in passato ha vestito le maglie di Reggiana, Pro Sesto, Fondi e Pro Piacenza.

Dal punto di vista tattico, Daniel Maldini è un giocatore abbastanza completo, in grado di ricoprire il ruolo dell’attaccante e talvolta quello della mezzala. I tifosi sperano che possa essere lui il fattore in più, l’uomo forte per mettere in ghiaccio una salvezza completamente alla portata dei liguri.