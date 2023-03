Napoli, Meret: l’esito degli esami strumentali

Come sta Meret? Il portiere del Napoli non è sceso in campo contro l’Atalanta e proprio stamattina si è sottoposto agli esami strumentali.

E’ arrivato già l’esito degli esami per Alex Meret che ci fa capire cosa succederà nelle prossime partite. A breve, ci sarà da affrontare l’Eintracht Francoforte…

Un altro successo per il Napoli al Maradona contro l’Atalanta di Gasperini che, sì, inizialmente ha opposto resistenza ma poi… è crollata sotto i colpi di Kvaratskhelia e Rrahmani. Altri tre punti molto importanti in chiave scudetto, con l’Inter che ha perso e la Lazio che ha rimediato solo un pareggio nell’ultima partita di campionato. La situazione in classifica, al momento, è la seguente:

Napoli 68 pt

Inter 50 pt

Lazio 49 pt

Roma 47 pt

Milan 47 pt

Con ben 18 punti di distacco dall’Inter seconda, il Napoli può pensare serenamente al match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, che si disputerà tra le mura amiche dello stadio Maradona. E, proprio in vista di questo importante appuntamento ‘europeo’, la squadra di Spalletti si prepara a Castelvolturno, sul campo d’allenamento. Ecco, proprio a tal proposito, è appena arrivato il report ufficiale pubblicato sul sito del calcio Napoli.

Report allenamento 12 marzo: condizioni Meret, cosa dicono gli esami

Meret non è sceso in campo nell’ultima partita contro l’Atalanta. Tutti si sono chiesti il perché. Anche se, va evidenziato, il sostituto Gollini si è fatto trovare pronto e non ha deluso le aspettative. Un’ottima partita quella disputata dall’estremo difensore appena arrivato a Napoli. Ma come sta adesso Meret? Sorge spontanea la domanda e i tifosi non vedono l’ora di sapere se il portiere titolare del Napoli ha qualche problema ‘serio’ oppure no, e soprattutto se sarà disponibile per l’importante sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Ebbene, questo è quanto si legge nella nota diramata dal club: “Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo”.

Tutto bene, quindi, per quanto riguarda Meret. Si ipotizzava un problema al polso della mano ma gli esami hanno scongiurato tutto, per fortuna. Il portiere sarà subito a disposizione del mister per la prossima gara. Tuttavia, vista la prestazione di Gollini contro l’Atalanta, cosa deciderà Spalletti? Manderà in campo Meret o darà fiducia nuovamente al nuovo arrivato? E’ tutto da vedere.

Lozano e Raspadori, invece?

Molta preoccupazione da parte dei tifosi anche per quanto riguarda la situazione di Lozano e Raspadori che ultimamente sono stati indisponibili per il mister. L’ultimo report parla chiaro: “Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”. Chi scenderà in campo contro l’Eintracht? A quanto pare, Meret è tornato disponibile ma lo stesso non si può dire di Raspadori e Lozano.