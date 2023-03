“Ho trovato un fenomeno”: il retroscena su Giuntoli, cosa spunta fuori

Cristiano Giuntoli è uno dei protagonisti della stagione del Napoli: ecco un interessante retroscena emerso nelle ultime ore.

Il direttore sportivo degli azzurri è stato determinante durante la sessione estiva di calciomercato: ecco un interessante dietro le quinte su di lui.

Il Napoli continua a volare e fa sognare i suoi tifosi. Gli azzurri, grazie alla vittoria sull’Atalanta, hanno aumentato ulteriormente il distacco dalle inseguitrici e sono sempre più vicini alla vittoria dello scudetto. Come ben noto, il rendimento della formazione di Spalletti ha superato ogni aspettativa: in estate, infatti, in molti storcevano il naso a causa della grande rivoluzione apportata alla rosa. Oggi, però, sono proprio i nuovi acquisti a trascinare la squadra insieme a chi già c’era: il mix sta funzionando alla perfezione. Protagonista in estate è stato il DS Cristiano Giuntoli: ecco un interessante retroscena che lo riguarda.

Giuntoli, il retroscena e quella frase: “Ho trovato un fenomeno”

Il direttore sportivo è stato determinante per la crescita del Napoli. La società, in estate, ha deciso di affrontare un grandissimo cambiamento dicendo addio a diversi giocatori importanti come Insigne, Koulibaly, Mertens o Fabian Ruiz. Di conseguenza, sono arrivati molti giocatori nuovi, di cui alcuni provenienti da campionati “minori” come Kim e Kvaratskhelia: tutti i nuovi innesti hanno dato immediatamente un contributo importante non facendo rimpiangere i loro predecessori.

Oggi gli azzurri hanno un vantaggio di 18 punti sulle inseguitrici e sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti di Champions League: in pochi si aspettavano un rendimento simile. Giuntoli ha saputo regalare i giusti giocatori a Spalletti, che ha plasmato una squadra in grado di dominare in Serie A e di stupire in Europa. Dopo la partita con l’Atalanta, è emerso un interessante retroscena sul direttore sportivo: a svelarlo è stato l’ex azzurro Faouzi Ghoulam.

Ospite negli studi di DAZN, il terzino ha raccontato un aneddoto su Giuntoli: “Giuntoli a ottobre 2021 mi disse che aveva visto un georgiano fenomenale, ma costava troppo e stavano facendo scendere il prezzo per poterlo prendere. Anche lo staff e il mister lo avevano già visto”. Quel giocatore, ovviamente, è Kvaratskhelia, che con la Dea ha segnato un gol spettacolare, l’undicesimo del suo campionato.

Come molti ricorderanno, il Napoli aveva intenzione di ingaggiarlo un anno prima rispetto a quando è effettivamente arrivato. Il suo club di allora, il Rubin Kazan, aveva chiesto una cifra molto elevata per lasciarlo partire e, di conseguenza, la dirigenza ha scelto di abbandonare momentaneamente la pista. Il resto della storia è ben noto e oggi Kvara fa sognare i tifosi napoletani con giocate da fenomeno.

Il colpo “della pazienza”: così il Napoli ha comprato Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è arrivato al Napoli in estate in seguito ad un primo approccio andato male. Giuntoli, però, non ha smesso di tenerlo sotto osservazione ed è riuscito ad ingaggiarlo al momento giusto. In seguito all’invasione della Russia in Ucraina, infatti, il georgiano ha lasciato il Rubin per tornare in Georgia per indossare la maglia della Dinamo Batumi. Il DS ha “approfittato” della situazione e ha chiuso la trattativa a costi decisamente contenuti: €10 milioni.

L’impatto di Kvaratskhelia sulla Serie A è stato impressionante: l’attaccante non ha avuto bisogno di adattarsi ed è diventato subito un titolare inamovibile per Spalletti. Ad oggi, il 77 ha contribuito a 22 gol in altrettante presenze in campionato (11 reti e 11 assist): la media è la stessa anche in Champions (6 presenze, 2 gol e 4 assist).