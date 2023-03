Calciomercato, sfida Juve-Napoli: fari puntati sul talento del futuro

La sfida tra Juventus e Napoli prosegue anche in chiave calciomercato: le due squadre puntano i fari sul talentissimo del futuro.

L’eterno duello tra bianconeri ed azzurri prosegue anche oltre i confini del campo e si ripropone anche in sede di mercato, i due club hanno messo gli occhi su di un giovanissimo talento sudamericano: ecco di chi si tratta.

Il Napoli 2022/2023 non è parso fino qui avere rivali concrete sul campo. Gli uomini di Luciano Spalletti, primissimi in Serie A e vicini ad ottenere il pass ai quarti di finale di Champions League,sono stati fino a qui superiori ai propri avversari al punto che per la dirigenza azzurra può già pensare al futuro ed in particolare al calciomercato. Su questo terreno le rivali saranno invece presenti e dunque per De Laurentiis e Giuntoli sarà fondamentale muoversi in anticipo per riuscire a vincere i possibili duelli: tra questi anche quello con la Juve per un chiacchierato talento.

Napoli vs Juve: il terreno di sfida questa volta è il mercato

Juventus e Napoli sono prossime a un’estate che salvo clamorose sorprese sarà diametralmente opposta. Gli azzurri potranno arrivarci forti di una stagione da sogno che, come sperano i tifosi, potrebbe essere coronata dallo scudetto, mentre i bianconeri si troveranno a dover scrivere le prime pagine del futuro post Agnelli. Il punto d’incontro per questi due club sarà la ricerca di profili giovani dai costi contenuti, così da potersi garantire un futuro di spessore pur tenendo d’occhio il lato economico.

Il Napoli ha dimostrato nel corso della scorsa estate e di questa stagione come il voler puntare su questi profili, giovani ed economici, possa essere molto remunerativo se fatto con intelligenza e di conseguenza è inevitabile attendersi che la stessa politica venga replicata in estate. Un nome che è già stato associato agli azzurri del presidente De Laurentiis qualche mese fa è l’argentino Valentin Barco: su di lui però c’è anche l’interesse della Juve.

Nello scorso ottobre il portale Calciomercato.it aveva parlato di un interesse per il terzino sinistro argentino da parte di Napoli e Fiorentina ma nelle ultime ore ad essersi aggiunta alla corsa ci sarebbe anche alla Juventus, così come riportato da Sport Mediaset. I bianconeri e gli azzurri potrebbero quindi arrivare a sfidarsi in estate per assicurarsi le prestazioni di questo giovanissimo talento: ma chi è effetivamente Valentina Barco?

Valentin Barco: ecco chi è il talento argentino che ha stregato Juve e Napoli

Il nome di Valentin Barco gira ormai da qualche mese sui taccuini di alcuni dei ds di tutta Europa. L’argentino classe 2004 è diventato oggetto del desiderio anche di due club di alta classifica in Serie A come Juventus e Napoli, entrambe certe delle qualità e soprattutto delle potenzialità che questo giovane possiede: una sorta di predestinato il cui esordio con la maglia del Boca Juniors è arrivato prima del suo diciassettesimo compleanno.

Nato come mezz’ala Barco si è trasformato in un terzino sinistro con caratteristiche estremamente moderne. Sebbene la sua fase difensiva sia ancora da perfezionare, soprattutto in caso arrivasse nel calcio europeo, da un punto di vista offensivo il giocatore del Boca Juniors ha ottime doti che ben si sposano con quanto il calcio odierno chiede a chi fa quel ruolo. Il classe 2004 ha una cluasola di soli 10 milioni di euro che lo rende estremamente appetibile per tantissimi club, ma per capire quello che sarà il suo futuro Barco dovrà attendere l’estate anche se un suo approdo in Europa sembra sempre più scontato.