Scudetto Napoli? La promessa di Gigi D’Alessio fa esultare i tifosi partenopei

Il noto cantautore di fede azzurra Gigi D’Alessio ha fatto una promessa ai tifosi del Napoli in caso di festa scudetto: i suoi fan già esultano.

Vittoria pesantissima per il Napoli che ieri ha battuto 2-0 l’Atalanta e si è riportato a +18 sull’Inter, tornando a mettere lo scudetto in ghiaccio.

Mancano ancora 12 giornate al termine del campionato e tra i tifosi partenopei c’è sempre una forte scaramanzia, ma è indubbio che il vantaggio accumulato sin qui sia ben più che rassicurante. A Napoli e dintorni si fa fatica a contenere l’entusiasmo e già è in preparazione una festa scudetto memorabile pronta a coinvolgere anche importanti artisti. A prendere parte alla festa potrebbe esserci anche il noto cantautore di fede azzurra Gigi D’Alessio che ad Il Messaggero ha fatto una promessa che renderà felici i tifosi partenopei.

Festa scudetto Napoli: l’annuncio di Gigi D’Alessio entusiasma i tifosi

Dopo più di 30 anni dall’ultimo scudetto, a Napoli e dintorni la voglia di festeggiare è davvero tantissima. Al di là di ogni scaramanzia, i tifosi azzurri sanno che il vantaggio accumulato dal Napoli a dodici giornate dal termine è importante e vedendo il rendimento delle avversarie appare quasi impossibile pensare che lo scudetto possa prendere altre strade. Ecco perché, seppur con un profilo basso, i tifosi stanno già organizzando la possibile festa scudetto che si preannuncia emozionante e che vedrà il coinvolgimento di alcuni importanti artisti. Tra questi potrebbe esserci anche Gigi D’Alessio, noto cantautore di fede azzurra che attraverso Il Messaggero ha fatto una promessa che fa esultare i tifosi e tutti i suoi fan.

Nel corso dell’intervista concessa al quotidiano romano, Gigi D’Alessio ha dichiarato che per la sua città il prossimo 4 Giugno, se tutto andrà come previsto, è pronto a fare un concerto gratis per festeggiare il titolo. Il cantautore terrà quattro concerti in Piazza Plebiscito il 26 Maggio (diretta su Rai 1 ndr.) che saranno poi replicati il 27, il 28 e infine il 2 giugno e non avrebbe problemi ad inserire un concerto così speciale nella sua scaletta. Una promessa che entusiasma non solo i tifosi del Napoli, ma anche i suoi fan che avrebbero l’occasione di godersi un concerto in più. Anche Gigi D’Alessio, comunque, ha fatto capire di essere molto scaramantico e alla domanda sul possibile scudetto al Napoli, ha fatto tutti gli scongiuri del caso.

Gigi D’Alessio al Maradona per Italia-Inghilterra: canterà l’inno nazionale

In attesa di capire se Gigi D’Alessio potrà togliersi la soddisfazione di tenere un concerto per la festa scudetto del Napoli, il cantautore azzurro avrà l’opportunità di essere al Maradona per una serata davvero speciale. Il prossimo 23 marzo, infatti, ci sarà la sfida tra Italia ed Inghilterra, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo e Gigi D’Alessio canterà l’inno nazionale prima della sfida.

Un’occasione davvero importante ed emozionante per il cantautore di fede azzurra e che rende felice ed orgoglioso l’intero popolo napoletano che tornerà a vedere la nazionale da vicino. Roberto Mancini ha chiamato a raccolta i tifosi per questa sfida e di certo in tantissimi risponderanno all’appello, anche perché della gara saranno anche alcuni giocatori del Napoli, ovvero Di Lorenzo, Meret, Politano.