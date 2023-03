Napoli, Barone (dg Fiorentina) risponde a Gollini senza mezzi termini

L’ex portiere della Fiorentina ha sparato a zero sul suo passato: interviene il dirigente senza mezzi termini.

Un Napoli brillante passeggia su una Atalanta che ha fatto fatica a contenere l’irruenza azzurra che è esplosa con la rete straordinaria di Khvicha Kvaratskhelia, che anche ieri ha dimostrato di avere i numeri del fuoriclasse.

Quella tra partenopei e bergamaschi è stata una partita tuttavia condizionata dalla partenza dal primo minuto di Pierluigi Gollini che il destino ha voluto che esordisse al ‘Maradona’ proprio contro la sua ex squadra (Gollini è stato uno dei protagonisti dell’Atalanta dei record dei vari Ilicic e Papu Gomez). Il portiere ha appreso la titolarità poco dopo che Alex Meret ha accusato un problema al polso: l’ex Fiorentina e Tottenham non ha tentennato ed ha contribuito alla vittoria. I tifosi del Napoli sono rimasti colpiti dalla sua preparazione. È vero che parliamo di un portiere potenzialmente titolare, ma non è mai facile esordire in una squadra che è diventata grande grazie anche alla preparazione del proprio portiere. Gollini insomma si è preso le sue responsabilità e, perché no, anche una piccola rivincita nei confronti di chi lo dava per bollito.

Gollini spara a zero sulla Fiorentina: risponde il dirigente

Subito dopo la vittoria contro l’Atalanta, il portiere del Napoli ha parlato della gara appena conclusa, ma anche del suo recente passato a Firenze giudicandolo come negativo in tutto e per tutto. In risposta alle sue parole il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha preso le difese della società accusando Gollini: “Le parole di Gollini? E’ una situazione strana. Lui è un professionista che vive del gioco del calcio e questa sua uscita si commenta da sola. Noi vogliamo a Firenze solo giocatori che amano la maglia viola e siano contenti di giocare con noi”.

Le parole del portiere dette a Dazn (“A Firenze mi sono sentito preso in giro”), come era facile prevedere, hanno scatenato i suoi ex tifosi: non solo le ritengono inopportune, ma vanno a danneggiare ancor di più quel minimo di rapporto che è nato tra calciatore e tifoseria. Un rapporto assolutamente traumatico con l’attuale secondo di Meret che è parso decisamente sottotono in più partite, sia in Serie A che in Conference League ( i tifosi viola, ad esempio, non hanno tollerato il suo goffo errore a Istanbul durante Başakşehir-Fiorentina dello scorso 15 settembre).