Juventus, colpo di scena in chiave mercato: i tifosi sono senza parole

Arriva l’ennesimo colpo di scena per la Juventus in una stagione che ne ha già regalati diversi ai tifosi bianconeri. L’ultima indiscrezione in chiave mercato riguarderebbe il futuro di un calciatore.

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, infatti, la posizione del calciatore potrebbe essere rivista, smentendo così le aspettative che lo volevano in partenza già al termine di questa stagione.

La squadra di Massimiliano Allegri, che potrebbe vedersi restituire i quindici punti di penalizzazione comminatigli a margine dell’inchiesta Prisma sul tema plusvalenze, inseguono in ogni modo possibile la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento la via più praticabile per i bianconeri sembra quella dell’Europa League: vincendo la competizione, infatti, la Vecchia Signora staccherebbe il pass per la prossima Champions.

La Juventus inizia a programmare il futuro: colpo di scena di mercato

Tra le mille incertezze dovute a penalizzazioni, burocrazia e piani dirigenziali, Massimiliano Allegri continua a lavorare sulla squadra che, nonostante lo stop contro la Roma, sembra essere in una discreta condizione fisica. I bianconeri si sono aggiudicati il primo atto della sfida contro il Friburgo, valida per gli ottavi di Europa League. A decidere la notte europea ci ha pensato ancora una volta Angel Di Maria, già protagonista ai playoff con la tripletta al Nantes.

Dopo la fine del mondiale in Qatar il Fideo ha ritrovato la migliore condizione e nello scacchiere della Vecchia Signora sembra essere diventato insostituibile. Proprio per questo il suo futuro, con voci che lo volevano di ritorno in Argentina a fine stagione, potrebbe cambiare molto rapidamente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, durante la sosta per le nazionali è previsto un summit tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Di Maria. Un importante assist, inoltre, potrebbe arrivare dal decreto crescita che permetterebbe alla Juventus di risparmiare 4 milioni lordi a stagione sull’ingaggio dell’argentino.

Di Maria sposta gli equilibri bianconeri: Allegri conta di riaverlo presto

Come era successo contro il Nantes, anche contro il Friburgo la Juventus è riuscita ad ottenere il successo grazie ad Angel Di Maria. Il match winner di Europa League, però, è uscito malconcio dal campo tenendo in ansia Allegri e il suo staff. Dopo gli esami svolti al JMedical, però, tutto l’ambiente bianconero ha tirato un sospiro di sollievo: nessuna lesione per il Fideo che è afflitto solo da stanchezza.

Insieme a lui anche Federico Chiesa e Alex Sandro hanno accusato dei fastidi. L’esterno italiano, come Di Maria, salterà la gara contro la Sampdoria ma potrebbe a disposizione per il ritorno di Europa League. Diverso il discorso per Alex Sandro che, uscito anzitempo durante il match contro il Friburgo, ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro che lo costringerà a star fuori fino alla sosta.