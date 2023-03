Calciomercato Napoli, il colpo che farebbe sognare i tifosi: piace molto al Real Madrid

Il Napoli si sta già guardando intorno in vista della prossima sessione di calciomercato: ecco il colpo di mercato che farebbe sognare i tifosi.

La stagione che sta disputando il Napoli è destinata a restare nella storia della Serie A e lo scudetto sarà solo la ciliegina sulla torta di un anno davvero magico per i tifosi azzurri.

La società partenopea, però, dovrà essere brava a restare competitiva anche nella prossima stagione e Giuntoli si sta già guardando intorno alla ricerca di nuovi colpi di mercato, considerato che potrebbero esserci alcuni cambiamenti nella rosa azzurra. Il prossimo anno, infatti, potrebbero andare via alcuni giocatori fondamentali come ad esempio Zielinski ed il Napoli non vuole farsi trovare impreparato.

Napoli, addio Zielinski: il sostituto arriva dalla Spagna

La scorsa estate si pensava che Piotr Zielinski avrebbe lasciato il Napoli e si sarebbe accasato al West Ham, ma alla fine il giocatore polacco ha deciso di restare in azzurro ed è stata una scelta che ha pagato. Il centrocampista, infatti, è uno dei maggiori protagonisti di questa straordinaria cavalcata azzurra ed in 34 presenze stagionali ha collezionato ben 6 gol e 9 assist, dimostrando di poter essere ancora utile alla causa azzurra. Tuttavia, il suo contratto è in scadenza nel 2024 ed al momento non ci sono segnali di rinnovo, cosa che potrebbe aprire all’addio a fine stagione. Un addio che peserebbe tantissimo per il Napoli che poi dovrebbe trovare un sostituto più che adeguato per non sentire troppo la sua mancanza.

Ciò significa anche che gli azzurri dovranno investire una somma importante di denaro per assicurarsi un giocatore non solo giovane, ma anche di grande qualità e pronto per giocare ad alti livelli. In questo senso, potrebbe essere molto utile anche la cessione di Osimhen grazie alla quale il Napoli potrebbe incassare un grosso tesoretto da più di 100 milioni di euro da reinvestire subito sul mercato in entrata per rinforzarsi a dovere. Se per l’attacco si sono fatti i nomi di Hojlund dell’Atalanta e Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte, per il centrocampo il Napoli potrebbe puntare Gabri Veiga, talentuoso classe 2002 del Celta Vigo.

Il giocatore sta facendo benissimo in Liga e, pur avendo un contratto con scadenza nel 2026, potrebbe lasciare Vigo già quest’estate. Sulle tracce di Gabri Veiga c’è il forte interesse del Real Madrid ed il Napoli dovrebbe dunque competere con i blancos qualora decidesse di inserirsi nella corsa. Il Celta Vigo, però, non ha intenzione di lasciar partire Gabri Veiga e lascerà andare il giocatore solo previo pagamento della clausola rescissoria che ammonta a 40 milioni di euro. Una cifra importante che il Napoli potrebbe permettersi, come detto, solo in caso di cessione di Osimhen. Non ci sarebbero, invece, grossi problemi dal punto di vista dell’ingaggio dato che il giocatore percepisce uno stipendio relativamente basso.

Chi è Gabri Veiga, il nuovo talento made in Vigo che fa impazzire il Real Madrid

Formatosi nella cantera del Celta Vigo fin da piccolissimo, Gabri Veiga è diventato quest’anno una delle più belle rivelazioni della Liga. Il centrocampista classe 2002, nonostante la giovane età, ha dimostrato fin da subito grande personalità in mezzo al campo ed a Vigo sono tutti pazzi per lui, tanto che nella sfida contro il Valladolid, dove realizzò una doppietta, al momento della sua uscita dal campo ci fu una standing ovation con tanto di inchini da parte dei tifosi. La caratteristica più importante di Gabri Veiga è senza dubbio la sua rapidità che, assieme alla grande tecnica nel dribbling, lo rende imprendibile quando accelera a centrocampo palla al piede.

Il centrocampista è talmente rapido che riesce a trasformare subito l’azione da difensiva in offensiva, dando enorme qualità alla manovra ed il Celta in questa stagione ne sta beneficiando molto. Più che un semplice centrocampista offensivo, si può definire Gabri Veiga un tuttocampista poiché riesce ad esprimersi ad alti livelli in ogni zona del campo e questo lo rende pericolosissimo per le difese avversarie. Molto bravo anche negli inserimenti in area di rigore, Gabri Veiga ha firmato già 8 gol in Liga e 3 assist che lo rendono il secondo miglior marcatore della squadra dopo Iago Aspas (11 reti) e non è un caso che il Real Madrid lo stia seguendo molto da vicino.

Per il Napoli sarebbe un acquisto straordinario e il giocatore farebbe di sicuro impazzire i tifosi con le sue cavalcate palla al piede ed i suoi inserimenti tra le linee improvvisi, ma non solo. Grazie alla sua enorme qualità potrebbe andare a formare un duo davvero terribile con Kvicha Kvaratskhelia in fase d’attacco ed i tifosi azzurri potrebbero ammirare davvero un grande spettacolo dal punto di vista della qualità. Insomma, se il Napoli cerca un nuovo colpo per far sognare i tifosi, Gabri Veiga è proprio quello che fa per lui.