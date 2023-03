Napoli, la classifica si aggiorna: quanto manca allo scudetto?

Napoli, dopo i risultati della 26esima giornata si aggiorna la classifica: quanto manca agli azzurri per festeggiare lo scudetto?

La vittoria contro l’Atalanta, anticipata dalla sconfitta a sorpresa dell’Inter a La Spezia, ha riportato gli uomini di Luciano Spalletti a +18 sul secondo posto in classifica: quanto manca al Napoli per poter festeggiare il tanto attesso scudetto?

Il Napoli di Luciano Spalletti continua ad incantare il proprio pubblico ed in generale tutti gli appassionati di calcio e lo fa battendo per 2-0 anche un avversario sulla carta ostico come l’Atalanta. Gli azzurri, chiamati a reagire dopo la sconfitta a sorpresa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, hanno dato un ulteriore segnale a tutta la Serie A, battendo senza troppa difficoltà i nerazzurri di mister Gasperini grazie alle reti di Kvaratskhelia e Rrahmani. La sconfitta nell’anticipo del venerdì dell’Inter contro lo Spezia porta così i campani a riallungare in classifica andando a diminuire i tempi d’attesa per la matematica certezza dello scudetto.

Napoli, ecco quanta manca al titolo: rischio festa infrasettimanale

Dalle parti del Maradona la festa per quello che sarà il terzo titolo di Campione d’Italia della storia del Napoli è ormai partita da diverso tempo. I tifosi azzurri, estasiati dalle prestazioni e dai risultati che la loro squadra sta ottenendo, sono ormai da tempo partiti con la creazione dei primi striscioni e dei primi “addobbi” che stanno già iniziando a comparire per le vie della città, tutto nell’attesa che la matematica porti la gente del Napoli a poter fare esplodere la propria gioia. L’attuale largo margine in classifica dal secondo posto lascia tranquillo Spalletti e i sostenitori dei campani, ma per avere la certezza di potersi cucire sul petto lo scudetto serve ancora attendere: ecco quanto.

Il +18 con cui il Napoli ha chiuso la 26esima giornata di campionato porta gli azzurri a poter già iniziare a capire quando potrebbe essere il grande giorno dello scudetto. Con 36 punti ancora in ballo i campani dovranno attendere almeno altre 7 partite prima di poter far esplodere la gioia incontenibile della città: al momento la data x sarebbe infatti la 33a giornata, l’ultimo turno infrasettimanale della stagione che vedrà il Napoli sfidare l’Udinese. Da tenere d’occhio ovviamente anche le due sfide che andranno in scena il week end antecedente e quello successivo: in caso di ampliamento (o diminuzione) del vantaggio i campani si potrebbero quindi trovare a festeggiare al Maradona o alla 32a o alla 34a, tutti dettagli questi che passano da alcuni momenti cruciali che arriveranno nelle prossime settimane.

Napoli, le tappe per il titolo: ecco quali sono le insidie

La grande discontinuità delle dirette avversarie del Napoli, mista alla bellezza e all’efficacia del gioco espresso dagli azzurri, rendono molto difficile pensare alla miracolosa rimonta, ma nonostante questo per i campani ci saranno dei momenti insidiosi da superare nel corso delle prossime settimane, i quali, se brillantemente oltreppassati, potrebbero avvicinare la data della matematica dello scudetto: due esempi sono gli scontri diretti con Milan e Juventus.

Subito dopo la sosta per le Nazionali, più precisamente il 2 aprile, il Napoli dovrà affrontare uno degli ultimi momenti topici della sua Serie A affrontando al Maradona il Milan Campione d’Italia in carica, mentre a fine aprile gli azzurri andranno a far visita alla Juventus storica rivale. I due match, a differenza di quello contro l’Inter che potrebbe arrivare a scudetto già acquisito, si disputeranno prima della 33a giornata già citata e due vittorie potrebbero quindi garantire al Napoli di chiudere la pratica titolo senza perdere tempo, in ogni caso però sembra sempre più evidente che per gli uomini di Spalletti sia ormai semplice attesa che il sogno diventi realtà e che conti come questo siano fatti solo per farsi trovare pronti.