Futuro Osimhen, doppia notizia che cambia tutto: cosa sta succedendo

Il futuro di Osimhen è un tema molto caldo in casa Napoli: una doppia notizia delle ultime ore ha cambiato le carta in tavola.

Il centravanti azzurro è al centro di diverse voci di mercato, ma alcune voci provenienti dall’Inghilterra cambiano lo scenario.

Il Napoli continua a volare: la vittoria sull’Atalanta ha mandato gli azzurri a +18 dalle inseguitrici. I gol di Kvaratskhelia e Rrahmani hanno steso la Dea e permesso alla squadra di Spalletti di rialzare la testa dopo la sconfitta con la Lazio del turno precedente. Nel frattempo, non si placano le voci sul futuro di Victor Osimhen: il centravanti sta vivendo un’annata da protagonista assoluto e, per questo, è accostato a diversi top club europei. Una doppia notizia, però, cambia le carte in tavola e apre a nuovi scenari.

Osimhen, la doppia novità che cambia tutto

Quella in corso è senza dubbio la miglior stagione di Victor Osimhen a livello personale: l’ex Lille, nonostante le ultime due partite senza gol, sta trovando la rete con una continuità impressionante. Sono già 19 i sigilli in Serie A, che lo pongono al primo posto nella classifica dei migliori marcatori del campionato. A tutto questo, però, il 9 di Spalletti vuole unire i successi di squadra e, anche per questo, si augura di vivere una notte da protagonista contro l’Eintracht nel match di ritorno degli ottavi di Champions.

Come anticipato, però, sono numerose le voci su un suo possibile addio. Lui stesso, recentemente, ha dichiarato non star pensando al futuro, ma ha ammesso di ambire alla Premier League in futuro. Il presidente De Laurentiis ha affermato che non avrà difficoltà a trattenere tutti i top player, ma il mercato è spesso imprevedibile. Tuttavia, una delle principali pretendenti potrebbe sfilarsi dalla corsa: si tratta del Manchester United.

I Red Devils stanno vivendo una stagione positiva, la prima di Erik ten Hag alla guida della squadra. Tuttavia, hanno una grande necessità: un centravanti di caratura internazionale. Per questo motivo e per apprezzamenti del passato, il nome di Osimhen è spesso accostato all’arrivo all’Old Trafford.

Tuttavia, il club è nel mezzo di trattative per il cambio di proprietà. Secondo varie indiscrezioni, i Glazer sarebbero intenzionati a dire addio e, secondo quanto riportato da Football Insider, potrebbero farlo prima della sessione estiva di calciomercato. Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di essere intenzionato a rilevare il 100% delle quote con l’obiettivo di riportare il club al top. Questo procedimento potrebbe portare ad una rivoluzione interna e, di conseguenza, ad un cambio di strategia sul mercato.

Non solo il cambio di proprietà: l’altra novità che allontana lo United

Il cambio di proprietà potrebbe allontanare Osimhen dal Manchester United, ma c’è anche un’altra notizia che consolida questa tesi. Secondo quanto affermato da diverse fonti inglesi, Erik ten Hag avrebbe in mente un nome ben preciso per il suo reparto offensivo: Harry Kane.

Nonostante il probabile cambio di gestione, dunque, l’allenatore olandese sarebbe pronto a far valere la propria volontà di avere a disposizione il numero 10 degli Spurs. L’attaccante, capitano dell’Inghilterra, è stato ad un passo dal Manchester City due estati fa e, ad oggi, non ha firmato il rinnovo con il Tottenham (l’attuale accordo scade nel 2024). Per questo caso, non è da escludere che a fine stagione possa dire addio ai londinesi per vivere una nuova esperienza e, naturalmente, il suo passaggio allo United escluderebbe quello di Osimhen.