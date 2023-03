Sassuolo, Laurentié: dove giocherà l’anno prossimo? L’annuncio

Uomo forte dei neroverdi nonché una delle sorprese della Serie A: dove giocherà l’anno prossimo Armand Laurentié?

Non è una novità che la dirigenza del Sassuolo, gestita sapientemente dall’amministratore delegato Carnevali, sforni ogni anno un talento di altissimo livello in grado di far brillare gli occhi ai tifosi e di dimenticare i nomi che hanno lasciato Reggio Emilia.

È successo la scorsa estate con le cessioni di Gianluca Scamacca al West Ham e Giacomo Raspadori al Napoli. Il canovaccio si é ripetuto poi con la cessione di Hamed Traoré, in prestito, al Bournemouth. Malgrado tali cessioni la dirigenza ha saputo sempre mettere una pezza e così ha pescato dal Lorient un giocatore che aveva bisogno di compiere un salto di qualità dalla Ligue 1 francese alla nostra Serie A.

Stiamo parlando ovviamente di Armand Laurentié il cui impatto con il campionato italiano è stato semplicemente devastante e ricco anche dal punto di vista realizzativo. Si può dire che, da questo punto di vista, sia secondo solo al napoletano Khvicha Kvaratskhelia. Il Sassuolo se lo gode, ma è già consapevole che durante il prossimo mercato dovrà lavorare non poco per trattenerlo.

Laurentié, parla l’agente del francese

Il mercato si sta accorgendo solo ora del suo talento e molti club stanno pensando a come convincere la dirigenza neroverde a privarsene. Non sarà facile, Carnevali sa benissimo come agire in sede di mercato, lo dimostra il passato recente.

Tuttavia è evidente che un calciatore come Laurentié sia stimato da tutti. A dirlo è il suo agente Roberto Meloni che in un’intervista a TvPlay ha citato anche il Napoli tra le squadre interessate: “Napoli possibile nuova tappa per lui? Il Napoli, come tante altre società, rappresenta uno step importante. Lui per ora è concentrato sul Sassuolo e siamo contenti di questo. Ci sarà modo e tempo di valutare tutte le soluzioni. E’ contento della sua annata, è felicissimo e vuole continuare così chiudendo la stagione con più gol possibili“.

Parole abbastanza chiare che tratteggiano un futuro ancora da scrivere. Laurentié ha come obiettivo la Nazionale francese e sa che per realizzare questo sogno ha bisogno di giocare in maniera regolare. Senza particolari pressioni dei media e dei tifosi, il classe 1998 potrà raggiungere questo suo obiettivo nel minor tempo possibile. A Sassuolo, grazie al supporto di Alessio Dionisi, ha trovato l’ambiente ideale per crescere non solo a livello tecnico, ma anche a livello tattico essendo la Serie A molto superiore alla Ligue 1 da questo punto di vista.