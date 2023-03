Napoli, “Ha ragioni fondate”: la dura sentenza gela i tifosi

Nonostante il successo contro l’Atalanta, i tifosi del Napoli di Aurelio De Laurentiis sono rimasti gelati per alcune dichiarazioni.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso la propria corsa verso la vittoria dello Scudetto. I partenopei, infatti, sono riusciti a battere sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con le reti realizzate da Khvicha Kvaratskhelia ed Amir Rrahmani.

I partenopei hanno sicuramente meritato il successo contro i nerazzurri, visto che hanno fatto la gara per tutti i 90 minuti. Al netto di un buon primo tempo difensivo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, infatti, il Napoli ha avuto tante occasioni per terminare la partita con un risultato ancora più largo.

Dopo questa importantissima vittoria sull’Atalanta, vista la sconfitta incredibile dell’Inter di Simone Inzaghi contro lo Spezia, il Napoli ha di nuovo la bellezza di 18 punti di vantaggio sul secondo posto. La strada verso lo Scudetto, di fatto, è ormai spianata, anche se i tifosi partenopei sono rimasti ‘gelati da alcune dichiarazioni.

Comune di Napoli, l’assessore Ferrante: “Restizioni al Maradona? Ci sono delle ragioni”

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Un calcio alla Radio in onda su Radio Napoli Centrale’ sulla questione dei severi controlli che avvengono all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona in ogni partita casalinga del Napoli: “Le restrizioni su tamburi, megafoni e bandiere sono troppo rigide? Mi confronto spesso sia con la Questura che con la Prefettura, anche se capisco che in questo momento è dura non festeggiare, ma ci sono ragioni fondate dietro a queste decisioni”.

Con queste parole, di fatto, Emanuela Ferrante ha confermato che, almeno per il momento, non c’è margine che queste restrizioni vengano meno nelle prossime partite del Napoli di Luciano Spalletti allo Stadio Diego Armando Maradona. Anche se, proprio nell’ultimo match tra le mura amiche contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, tra gli spalti si è vista qualche bandiera.

In attesa di nuovi sviluppi su questa vicenda dei controlli serratissimi all’esterno del Maradona, l’intera piazza partenopea è focalizzata sul match di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner.

Napoli, Meret e Lozano possono farcela per l’Eintracht

Il Napoli, visto il risultato di 0-2 dell’andata, ha la grande occasione di qualificarsi per la prima volta della storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club. Proprio per il match contro l’Eintracht, Luciano Spalletti può gioire per le condizioni di Meret e Lozano. Gli esami al polso a cui si è sottoposto il portiere hanno infatti dato esiti negativi. Mentre il messicano ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo.