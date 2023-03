Juventus-Pogba, decisione drastica dei bianconeri: tifosi increduli

La Juventus ha preso una decisione drastica nei confronti di Paul Pogba dopo l’infortunio del francese: tifosi senza parole.

La Juventus ha riscattato la sconfitta di Roma battendo 4-2 in casa la Sampdoria nel posticipo domenicale della ventiseiesima giornata di Serie A.

I bianconeri si erano portati subito sul 2-0, salvo poi subire la rimonta blucerchiata nel giro di un minuto, prima di segnare altre 2 reti nella ripresa e portare a casa 3 punti importanti. Non ha preso parte alla partita di ieri, però, Paul Pogba che è stato fermato da un infortunio muscolare nella rifinitura ed è risultato essere un infortunio abbastanza serio. E la Juventus non sembra aver preso abbastanza bene l’ennesimo infortunio del francese.

Altro infortunio per Pogba: ora la Juventus è infastidita

Continua ad essere un vero e proprio calvario la stagione di Paul Pogba. Il centrocampista francese era tornato a disposizione della Juventus solo un paio di settimane fa, giocando due spezzoni di partita contro Torino e Roma e sembrava aver messo definitivamente alle spalle il periodo difficile, ma così non è stato. Pogba ha prima saltato la sfida con il Friburgo per precauzione e poi è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati per la gara contro la Sampdoria a causa di un nuovo infortunio muscolare avvertito nella rifinitura mentre si stava allenando a calciare le punizioni. Il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno diagnosticato una lesione all’adduttore che lo terrà fuori per 20-30 giorni. Una notizia accolta molto male dalla Juventus che si è mostrata parecchio infastidita ed il club bianconero ha preso una decisione molto drastica nei confronti del centrocampista francese.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus sarebbe ormai stufa di questi continui infortuni di Pogba, considerato anche l’investimento fatto per lui in estate, ed ha deciso di chiedere al giocatore di rinunciare ai bonus di squadra. Una decisione che ha spiazzato i tifosi bianconeri, così come il nuovo infortunio del centrocampista francese che doveva essere l’arma in più della squadra di Allegri ed invece ha passato praticamente tutta la stagione lontano dai campi di gioco. Ed ora la Juventus sta iniziando ad interrogarsi seriamente sul futuro del giocatore nella propria rosa e la sua permanenza a Torino è più in dubbio che mai.

L’annus horribilis di Paul Pogba: il francese può lasciare la Juventus

In questa stagione, Paul Pogba ha partecipato solo a 3 partite della Juventus, saltando 34 delle 37 partite dei bianconeri. Per il francese è un vero e proprio annus horribilis e, dopo aver passato praticamente quasi tutta la stagione fuori, starà fuori almeno un altro mese dopo l’infortunio all’adduttore. Una situazione che non piace per niente al club bianconero che ora sta valutando il da farsi riguardo il futuro del suo centrocampista che ora è più in bilico che mai.

Dopo averlo riportato a Torino solamente la scorsa estate, la Juventus potrebbe ora valutare la cessione di Pogba la prossima estate e dalla Francia si è già parlato di un interesse del Paris Saint-Germain. Più difficile come ipotesi, ma non totalmente da scartare, è quella della rescissione del contratto del francese, in scadenza nel 2026, già paventata più volte negli ultimi mesi. Non si sa ancora cosa farà il club bianconero, ma una cosa è certa: la dirigenza è molto infastidita e la pazienza sembra essersi ormai esaurita.