Clamoroso cambio in panchina: in Serie A torna Conte

Un clamoroso cambio di panchina sembra avvicinarsi in Serie A: a tornare in Italia potrebbe essere Antonio Conte, ecco dove.

Il futuro del tecnico salentino è tutto da scrivere ed una sua permanenza al Tottenham sembra potersi allontanare, in caso di addio alla Premier occhio all’ipotesi del ritorno in Italia: sulle sue tracce c’è già un club.

Uno degli allenatori più stimati ed apprezzati dell’ultimo decennio ed oltre nel calcio europeo è senza dubbio Antonio Conte. Il tecnico salentino nel corso degli ultimi anni si è costruito un nome andando a vincere in poco tempo con squadre reduci da periodi difficili, come ad esempio Juventus, Inter e Chelsea, e proprio per questo era stato scelto lo scorso anno per guidare il Tottenham. Sulla panchina degli Spurs Conte non è però riuscito a replicare quanto fatto nel corso delle stagioni passate, pertanto la recente eliminazione dagli ottavi di Champions per mano del Milan rischia di aver segnato la parola fine per la sua avventura londinese.

Conte via dal Tottenham? Una big italiana ci pensa

La storia tra il Tottenham ed Antonio Conte non ha fin qui portato ai risultati che il club di Londra sperava. Dopo anni senza riuscire a mettere un trofeo in bacheca gli Spurs speravano di poter finalmente vincere grazie all’aiuto dell’italiano, ma purtroppo per loro non è andata così. L’eliminazione agli ottavi di Champions contro il Milan è solo uno dei tanti passi falsi compiuti dai londinesi nel corso degli ultimi anni e potrebbe essere stato decisivo per l’addio a fine anno dell’ex Juve.

L’impossibilità di vincere un trofeo anche in questa stagione getta Conte nei dubbi circa l’efficacia del suo lavoro con il Tottenham, un fattore questo che potrebbe allontanarlo dall’Inghilterra soprattutto se dovessero aprirsi le porte di un ritorno in Italia. Attualmente tra le big in Serie A c’è qualche panchina da considerare traballante ed una in particolare, stando a quanto riportato da Tuttosport, farebbe al caso del salentino: quella dell’Inter.

Tra gli allenatori più a rischio non conferma per la prossima stagione c’è Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, reduce dalla clamorosa sconfitta contro lo Spezia, l’ottava in questo in campionato per la sua Inter, non sembra più godere di particolare stima tra i tifosi ed indubbiamente lega la valutazione della sua stagione alla sfida di ritorno contro il Porto e al percorso in Coppa Italia. Tuttosport parla proprio di Conte come suo sostituto e persino di primi passi mossi dalla dirigenza nerazzurra per riportare a Milano il tecnico dell’ultimo scudetto, occhio però alla possibile concorrenza di un’altra big di Serie A.

Conte, non solo Inter: ecco chi potrebbe volere il tecnico salentino

Il contratto che lega Antonio Conte al Tottenham scadrà il prossimo giugno e viste le voci che arrivano anche dall’Inghilterra pare sempre più probabile che il salentino si troverà liberò di scegliere una nuova squadra a partire da luglio. L’ipotesi di un ritorno in Italia non è da scartare, anzi potrebbe essere quella più concreta in assoluto viste le voci che lo avvicinano all’Inter, per i nerazzurri c’è però da considerare una possibile rivale: la Juventus.

Così come Inzaghi pare non essere pienamente saldo sulla sua panchina anche Max Allegri rischia al termine della stagione di dover fare i conti con qualche passo falso di troppo. Nel mese di febbraio la Gazzetta dello Sport aveva parlato di come il tecnico toscano dovesse necessariamente convivere con l’ombra di Conte alle spalle, ma per poter davvero dire se la strada sarà percorribile ci vorrà del tempo. Qualsiasi sarà il futuro dell’attuale manager del Tottenham il valzer delle panchine in Italia sarà intenso e richierà di cambiare moltissimo i rapporti di forza tra le squadre.