L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del paragone tra Kvaratskhelia e Maradona dopo il super gol contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni esaltano i tifosi.

Superato con grande personalità l’ostacolo Atalanta che gli ha permesso di riportarsi a +18 sull’Inter, il Napoli è pronto a rituffarsi nella Champions League dove sogna l’approdo ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia.

Mercoledì al Maradona gli azzurri ospiteranno l’Eintracht Francoforte e si ripartirà dal prezioso 2-0 che andrà difeso nel migliore dei modi. La squadra di Spalletti dovrà scendere in campo consapevole di doversi ancora guadagnare il passaggio al turno successivo per evitare brutti scherzi. Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, l’allenatore azzurro ha parlato proprio del prossimo impegno dei suoi ragazzi, tornando anche allo splendido gol siglato da Kvaratskhelia contro l’Atalanta che tanto ha ricordato Maradona.

Kvaratskhelia come Maradona: Spalletti ha le idee chiare

Il gol segnato da Kvaratskhelia contro l’Atalanta è stata una delle reti più belle non solo della stagione dell’esterno d’attacco georgiano, ma della stagione in generale e si candida ad essere il miglior gol del campionato. Subito dopo la rete che ha ovviamente fatto il giro del mondo, i paragoni tra Kvaratskhelia e la leggenda Diego Armando Maradona si sono sprecati, anche perché ha ricordato moltissimo quelle che firmava El Pibe de Oro. Su questo pesante paragone si è espresso anche lo stesso allenatore azzurro Luciano Spalletti che, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha fatto capire di avere le idee molto chiare sulla questione.

L’allenatore toscano ha riconosciuto come questa volta si possa dire che Kvaratskhelia abbia segnato un gol alla Maradona e che ciò lo avvicina ai Pibe de Oro: “Il dio del calcio era il dio del calcio, ma Kvaratskhelia è sulla buona strada: ha una frequenza di tocchi nello stretto, non sai dove può andare e ti sdraia per terra, e con la coda dell’occhio può anche assistere un compagno” ha dichiarato il tecnico azzurro tessendo lodi per il suo giocatore. Kvaratskhelia è solo un giocatore classe 2001 ed i margini di miglioramento sono davvero giganteschi e i tifosi del Napoli sperano che l’esterno d’attacco georgiano possa continuare a crescere con la maglia azzurra addosso, Real Madrid permettendo.

Spalletti carica i tifosi in vista dell’Eintracht: “Ci sarà bisogno di tutti!”

Mercoledì il Napoli ha un appuntamento molto importante con la propria storia. Nel caso in cui riuscissero ad eliminare l’Eintracht Francoforte, infatti, gli azzurri si qualificherebbero per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Il Maradona si prospetta un catino davvero infuocato ma sempre nel corso del suo intervento a Kiss Kiss Napoli Luciano Spalletti ha voluto caricare ulteriormente i tifosi azzurri.

Il tecnico azzurro ha affermato come questa sia un’altra partita dove c’è bisogno del sostegno di tutti: “Sarà un’altra partita dove ci sarà bisogno di tutti, aspettiamo l’entusiasmo del pubblico allo stadio”. Spalletti è stato molto chiaro e di sicuro i tifosi azzurri risponderanno all’appello, pronti a spingere il Napoli verso l’ennesima notte magica in campo europeo. Il sogno di arrivare fino in fondo è più vivo che mai e gli azzurri credono di avere tutte le carte in regola per arrivare alla finalissima di Istanbul.