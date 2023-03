Cassano consiglia: “Fortissimo, da prendere subito”, il brasiliano che fa sognare i tifosi

Un giovane calciatore ha rapito l’occhio di un osservatore molto particolare e discusso: Antonio Cassano. L’ex fantasista di Roma, Inter e Milan adesso fa l’opinionista e avrebbe garantito per un giovane talento.

Da quando ha appeso le scarpette al chiodo, FantAntonio, è diventato un volto noto dei social network e delle dirette. Con Christian Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani compongono il team della BoboTv.

Il punto di vista di Antonio Cassano non sempre viene condiviso, anzi, spesso al barese vengono rivolte pesanti critiche per opinioni a volte impopolari. La sua idea di calcio, però, predilige la tecnica e proprio questo fondamentale lo avrebbe stregato nell’osservare il giovane calciatore. Le squadre italiane potrebbero approfittare del consiglio e, magari, iniziare a monitorarne le prestazioni.

Cassano è sicuro: “Da prendere subito”

Arriva in diretta e senza mezze misure l’opinione di Antonio Cassano su un giovane calciatore. L’ex fantasista, passato anche dal Real Madrid, in una delle sue ultime uscite sui social ha speso parole al miele su un calciatore che fa della tecnica il suo punto di forza. Il barese si sarebbe addirittura sbilanciato, caldeggiandone l’acquisto ai club di Serie A durante la rubrica Habla con Antonio, in diretta sul profilo Instagram di Cassano. Il calciatore in questione è Samuel Lino, esterno offensivo brasiliano classe ’99.

Lino gioca nelle fila del Valencia ma è di proprietà dell’Atletico Madrid. Cassano non ha dubbi su di lui e, se fosse nei panni di un dirigente di Serie A, proverebbe di certo ad ingaggiarlo. Ecco le parole di Cassano: “Samuel Lino ha 23 anni, è veramente fortissimo e da prendere subito. Anche se andare a trattare con l’Atletico Madrid è durissima ma consiglio alle italiane di acquistarlo“.

Solo di passaggio all’Atletico: FantAntonio ha una teoria

La prima esperienza europea per Samuel Lino, cresciuto in Brasile nel Sao Bernardo, è stata in Portogallo, al Gil Vicente. Dopo un anno di apprendistato, alla seconda stagione in Primeira Liga, la Serie A portoghese, riesce ad avere ottimi numeri, con 9 gol all’attivo. Alla sua terza stagione migliora ulteriormente lo score, con 12 gol e 5 assist. L’Atletico Madrid decide, dunque, di investire 6,5 milioni su di lui ma senza nemmeno aver esordito in maglia Colchonera viene mandato in prestito al Valencia di Gattuso.

Nonostante le grandi aspettative, dunque, l’Atletico Madrid sembra non aver voluto pienamente puntare su di lui e, secondo Antonio Cassano, il motivo sarebbe ben preciso. Il barese ha esposto la sua teoria durante Habla con Antonio: “Faccio fatica a capire come l’Atletico Madrid lo abbia girato in prestito. Poi ci penso e vedo che sulla panchina c’è Simeone che non vede né lui né Joao Felix. Il cholo non ama i giocatori di qualità“.