Calciomercato, “Offerta monstre da 197 milioni”: pronti a far follie per il bomber

Una clamorosa notizia di mercato è emersa nelle ultime ore e rischia di creare un polverone attorno a sé. Calciatore, club e cifra in questione sarebbero di assoluto livello, con una spesa che sfiorerebbe i 200 milioni.

I tifosi sognano già il grande colpo che potrebbe dare vita ad un vero e proprio attacco stellare. Qualora fosse confermata, la trattativa potrebbe creare un effetto domino pericoloso anche per il Napoli.

Se il club interessato al grande bomber dovesse riuscire nell’acquisto rischierebbe di mettere in piedi una rosa composta da All Star, in grado di vincere qualsiasi competizione. Nonostante l’insistenza delle voci, però, è tutto ancora da definire, con il club proprietario del cartellino che potrebbe fare muro per non separarsi dal proprio bomber.

197 milioni per il bomber: offerta folle in arrivo

In un mercato ormai economicamente governato dalle squadre di Premier League e da quelle con dietro ricchissime proprietà, spesso mediorientali, alcuni club pur di ottenere un calciatore sarebbero pronti a fare carte false. Ne è un esempio il Paris Saint Germain che, nel 2017, per strappare Neymar Jr. al Barcellona investì una cifra superiore ai 220 milioni di euro.

Inferiore, ma comunque considerevole, quella spesa per Kylian Mbappé l’estate successiva con il Monaco che incassò circa 180 milioni dalla vendita del gioiellino classe ’98. Ancora una volta la storia potrebbe ripetersi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Paris Saint Germain sarebbe pronto a recapitare un’offerta di 197 milioni al Manchester City per il cartellino di Erling Braut Haaland, bomber norvegese prelevato dai Citizens nell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Se Haaland lasciasse il City potrebbe partire l’effetto domino: Napoli salvo in un caso

Investire 200 milioni per un singolo calciatore è un modus operandi che non tutte le società possono permettersi, sicuramente non quelle italiane. Dal canto suo, però, il Manchester City non è un club economicamente in difficoltà, con alle spalle la famiglia Al Thani e il City Group. Nonostante ciò, però, un’offerta di circa 200 milioni è difficile da rifiutare e, in caso di trasferimento di Haaland al PSG, potrebbe prendere il via un pericoloso effetto domino. In questo ipotetico valzer delle punte, infatti, potrebbe finire anche Victor Osimhen, molto apprezzato dalle big europee.

Se il dirottamento degli interessi parigini verso Haaland può far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi partenopei, proprio il club che incasserebbe il lauto compenso potrebbe fiondarsi sul nigeriano. Osimhen potrebbe essere la pedina giusta per l’attacco di Guardiola e per Victor la Premier è un sogno nemmeno tanto nascosto. C’è una possibilità che, però, fa sperare i tifosi del Napoli. Pep Guardiola, infatti, piuttosto che investire la cifra su un altro bomber, con l’eventuale cessione di Haaland potrebbe decidere di dare spazio a Julian Alvarez, protagonista nell’Argentina vittoriosa a Qatar 2022.