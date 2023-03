Napoli, aggiornamenti su Kim e Meret: le loro condizioni

Il Napoli giocherà domani la gara di ritorno dell’ottavo di Champions con l’Eintracht, ma per Spalletti ci sono già delle notizie importanti.

Dopo l’ottima vittoria di sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti è chiamato alla sfida di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner.

I partenopei, infatti, sono attesi dal match di ritorno dell’ottavo di finale della massima competizione europea per club contro i tedeschi. Il Napoli di Luciano Spalletti parte sicuramente favorito, visto il risultato di 0-2 della sfida di andata giocata in Germania, ma dovrà comunque prestare attenzione agli attacchi dell’Eintracht di Francoforte.

La squadra tedesca, la quale dovrà fare anche a meno di Kolo Muani squalificato dopo l’espulsione rimediata nel match di andata, non ha di fatto nulla da perdere nella gara di domani sera e quindi farà di tutto per dare più di qualche grattacapo al Napoli. Tuttavia, in attesa della gara dello Stadio Diego Armando Maradona, Luciano Spalletti può già saltare di gioia.

Napoli, Alex Meret e Kim Min-Jae si sono alleanati con il resto del gruppo: ecco i dettagli

Nell’allenamento classico della vigilia di una partita europea, ovvero quello aperto ai giornalisti, Alex Meret e Kim Min-Jae si sono infatti allenati con il resto dei compagni, rincuorando l’intera piazza partenopea.

I due giocatori, infatti, hanno riscontrato qualche problema fisico sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, considerando che Alex Meret non ha giocato per un dolore al polso e Kim Min-Jae è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema al polpaccio. Fortunatamente per il Napoli, i due giocatori hanno recuperato e sono pronti per la grande sfida di domani contro l’Eintracht di Francoforte.

Tuttavia, oltre a quelli di Kim e Meret, Luciano Spalletti può riscontrare anche un altro importante rientro. Lozano, infatti, è tornato nel resto del gruppo già nella giornata. Anche su Giacomo Raspadori ci sono degli aggiornamenti.

Napoli-Eintracht di Francoforte, Luciano Spalletti potrebbe convocare anche Giacomo Raspadori

L’ex calciatore del Sassuolo, dopo l’infortunio alla coscia rimediato nel mese di febbraio, dovrebbe rientrare a disposizione di Luciano Spalletti per la gara in trasferta di domenica contro il Torino di Ivan Juric. Anche se, come riportato da ‘Sky Sport’, Giacomo Raspadori potrebbe essere convocato anche per il match contro l’Eintracht di Francoforte.