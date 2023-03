Futuro Pogba, annuncio in diretta: la situazione attuale

Paul Pogba sta vivendo una stagione decisamente tormentata: ecco cosa è emerso sul suo futuro durante una diretta di TVPlay.

Il centrocampista francese sta facendo i conti con alcuni problemi fisici che non gli stanno permettendo di trovare continuità.

Il ritorno di Pogba alla Juventus ha preso un binario che forse nessuno si sarebbe immaginato in estate. Il centrocampista è tornato a Torino a parametro zero e, durante la preparazione, ha rimediato un infortunio al menisco che lo ha costretto ad un lungo stop (anche a causa dell’operazione tardiva). L’ex United è tornato solo di recente ad assaporare il campo da gioco, ma ora deve fare i conti con un altro stop: questa volta, si tratta di un problema muscolare.

Le voci sul suo futuro aumentano e regna l’incertezza: ecco cosa è emerso durante una diretta di TVPlay.

Futuro Pogba, ecco l’annuncio che chiarisce tutto

La seconda esperienza di Pogba con la maglia della Juventus la si può definire con una parola: tormentata. Il francese, che non vedeva l’ora di tornare in campo dopo la lunghissima assenza, è sceso in campo due volte in Serie A per un totale di 34 minuti. In seguito è stato escluso dalla partita di Europa League contro il Friburgo a causa di motivi disciplinari (ritardo ad una riunione) e, proprio quando sembrava destinato ad una maglia da titolare con la Sampdoria, ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fermo per circa tre settimane.

L’ex Manchester United è parso scosso una volta uscito dal J|Medical: la volontà di tornare in campo era tanta, ma dovrà aspettare ancora un po’ prima di essere nuovamente al 100%. Inevitabilmente, però, si parla del suo futuro: alcune indiscrezioni hanno portato a galla l’ipotesi di rescissione contrattuale. Di questo argomento ha parlato Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di TVPlay.

“Non è andata come ci si aspettava, ha un contratto di quattro anni, ma sia la società che il calciatore credo che a fine anno si parleranno per capire le volontà di entrambi le parti”: la giornalista ha affermato che saranno sicuramente in corso delle riflessioni in casa Juve e ha sottolineato come dovrebbe andare in scena un dialogo a fine stagione per valutare il da farsi. Tuttavia, secondo lei, non ci sono margini per una rescissione contrattuale. In questo caso, dunque, Pogba rimarrebbe a Torino per cercare un riscatto personale e tornare ad essere determinante.

Il bis non funziona: i numeri della prima esperienza

Sulla carta, il colpo Pogba sembrava un’operazione perfetta: arrivato nel 2012 a parametro zero dal Manchester United, è stato ceduto proprio ai Red Devils nel 2016 per circa €100 milioni per poi tornare a Torino ancora a parametro zero. La prima parentesi bianconera aveva messo in mostra un giovanissimo centrocampista in grado di far la differenza sin da subito con giocate spettacolari e gol da cineteca.

Analizzando i numeri, si nota come il primo Pogba bianconero fosse un giocatore strepitoso: 178 presenze, 34 gol e 40 assist fra tutte le competizioni. Ora queste statistiche appaiono come un lontano ricordo, ma il desiderio del francese è quello di tornare a giocare con regolarità per dimostrare di essere ancora degno della Juventus.