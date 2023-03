Juventus, pessima notizia per la dirigenza: riguarda il futuro di Pogba

Pessima notizia per la dirigenza della Juventus riguardo il futuro di Paul Pogba: ecco cosa tiene sotto scacco i bianconeri.

La Juventus sta vivendo una stagione abbastanza turbolenta sia in campo, dove è stata parecchio altalenante e per nulla convincente, sia fuori dove è invischiata nell’Inchiesta Prisma che ha già portato a 15 punti di penalizzazione in classifica e potrebbero esserci ulteriori sanzioni in merito alla manovra stipendi.

In più, la dirigenza bianconera si sta ritrovando a fare i conti anche con un problema di campo abbastanza serio chiamato Paul Pogba. Il centrocampista francese è tornato ad infortunarsi prima della sfida contro la Sampdoria, riportando una lesione di basso grado all’adduttore che lo terrà fuori almeno per un altro mese. La Juventus è infastidita da questi infortuni e starebbe riflettendo sul futuro di Pogba, ma i bianconeri non hanno grandi margini di manovra ed hanno dovuto incassare una brutta notizia su questo fronte.

Juventus-Pogba: l’addio non conviene ai bianconeri.

In questa stagione, Paul Pogba ha disputato solo 35 minuti ufficiali con la maglia bianconera, giocando due spezzoni di gara contro Torino e Roma prima di fermarsi per l’ennesima volta a causa di una lesione all’adduttore riportata prima del match casalingo contro la Sampdoria. Uno stop, l’ennesimo, che ha infastidito la Juventus ed ora le precarie condizioni fisiche del centrocampista francese aprono scenari del tutto nuovi sul suo futuro in bianconero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri non sarebbero più convinti di tenere Pogba in rosa anche il prossimo anno, ma allo stato attuale delle cose un addio dopo un solo anno non converrebbe per nulla alla Juventus.

Il quotidiano romano spiega, infatti, come l’addio di Pogba dopo appena un anno dal suo ritorno farebbe venir meno i benefici del Decreto Crescita e la Juventus dovrebbe pagare ben 4 milioni in più al fisco. Questo perché il centrocampista francese ha firmato un quadriennale in estate con il club bianconero che, per beneficiare del Decreto Crescita, dovrebbe aspettare almeno l’estate del 2024 per poter dire addio al giocatore. Discorso diverso invece per Di Maria che, come spiegato dal quotidiano romano, potrebbe far risparmiare ai bianconero almeno 4 milioni di euro. La Juventus sta facendo tutte le valutazioni del caso, visto anche l’ingaggio che percepisce il francese, ma è chiaro che la questione Decreto Crescita la tiene sotto scacco.

Il messaggio social di Pogba: il francese si “affida” al divino

La lesione all’adduttore terrà lontano Pogba dai campi da gioco per almeno 20-30 giorni e ciò porterà il francese a saltare non solo altre sfide di campionato, ma anche la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter (quantomeno l’andata ndr.) ed i possibili quarti di finale di Europa League. Un altro mese di sofferenza per il giocatore che, però, via social ha provato a reagire e farsi forza “affidandosi” al divino, citando un passo del Corano.

Pogba ha infatti pubblicato una sua foto in bianco e nero sul campo da gioco e nella didascalia ha scritto: “Allah non grava un’anima oltre ciò che può sopportare“. L’ultimo infortunio subito è stato un brutto colpo per il centrocampista francese che all’uscita del J-Medical dopo gli esami strumentali è apparso molto provato a livello emotivo. Il giocatore, infatti, non ha sorriso come di consueto ai tifosi e si è scusato con loro, affermando di non avere l’umore giusto per regalare foto ed autografi.