Sorteggi Quarti Champions 2023: quando e dove si terranno, data e ora

La Champions League è pronta ad entrare nella sua fase più calda con i sorteggi dei quarti di finale: ecco dove e quando si terranno.

Si sono conclusi nella giornata di ieri gli ottavi di finale di Champions League che hanno visto approdare al turno successivo ben 3 squadre italiane, cosa che non accadeva dal 2006.

Napoli, Inter e Milan sono ora in attesa di capire quali saranno le loro avversarie nei quarti di finale della competizione e ci sono anche alte probabilità che ci sia un derby italiano. A stabilirlo saranno come di consueto i sorteggi che si spera possano essere benevoli con i club italiani come accaduto per gli ottavi. Ma quando e dove si terranno? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Champions League, sorteggi quarti di finale: ecco quando e dove avverranno

Mancano sempre meno partite alla finalissima di Istanbul e la Champions League entra ora nel suo momento clou. Napoli, Inter e Milan aspettano ora le rispettive avversarie nei quarti di finale della competizione e sarà ovviamente il sorteggio a decidere quali saranno. Oltre ai tre club italiani, ad essersi qualificati per i quarti di finale sono stati Real Madrid, Manchester City, Benfica, Chelsea e Bayern Monaco. Ma quando e dove si svolgeranno i sorteggi? L’estrazione si svolgerà come di consueto a Nyon, quartiere generale della UEFA, venerdì 17 marzo alle ore 12 e, a differenza degli ottavi, non ci sono né paletti particolari né teste di serie.

Ciò vuol dire che squadre della stessa federazione potranno incontrarsi e sono quindi alte le possibilità di un derby tutto italiano, considerato che solo l’Italia ha portato più di due squadre ai quarti di finale della competizione. Tuttavia, quasi tutti si augurano che i sorteggi possano essere benevoli e la speranza è che l’Italia possa riuscire a portare in semifinale tre club in quella che sarebbe una vera impresa. Oltre ai sorteggi dei quarti, sempre venerdì si terranno anche i sorteggi delle semifinali e quello della finale, consentendo subito di capire se ci saranno possibilità di un derby italiano negli ultimi due turni.

Champions League 2023: il calendario completo fino alla finale di Istanbul

La Champions League ripartirà con la disputa dei quarti di finale nel mese di aprile, precisamente l’11 ed il 12 aprile quando si giocheranno le gare di andata mentre quelle di ritorno sono previste per il 18 ed il 19 aprile. Per quanto riguarda le semifinali, invece, le gare di andata avranno luogo il 9 ed il 10 maggio, mentre il ritorno si disputerà una settimana dopo, ovvero il 16 ed il 17 maggio.

La finalissima, che si giocherà allo Stadio Ataturk di Istanbul, si disputerà il 10 giugno ed una tra Napoli, Milan e Inter sogna di poter essere in Turchia quel giorno a giocarsi il prestigioso trofeo. La Champions League è ora entrata nella sua fase più calda e non esistono avversari che possono essere considerati abbordabili, ma i club italiani hanno dimostrato fin qui di potersela giocare con chiunque e non è utopico pensare, sorteggi permettendo, di poter portare due club in finale come accaduto nel 2003 quando si affrontarono ad Old Trafford Milan e Juventus.