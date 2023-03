Udinese, Samardzic (accostato al Napoli): arriva la notizia ufficiale

Novità importante sul centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, giocatore che piace molto al Napoli: è appena arrivata l’ufficialità.

Nel corso degli ultimi anni, l’Udinese è stato uno dei club di Serie A che più ha sfornato talenti e ciò grazie ad un’area scouting esperta, capace di scovare gemme preziose anche in campionato inferiori.

Sono tanti i giocatori venuti fuori dal club friulano che poi si sono affermati e nella rosa bianconera attuale ci sono altrettanti calciatori pronti a spiccare il volo. Uno di questi è Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 arrivato dal Lipsia due estati fa per 3 milioni di euro. Il giocatore ha un futuro roseo e nella prossima sessione di mercato potrebbe essere destinato a lasciare l’Udinese. In attesa di capire se lascerà i friulani o meno, è arrivata una notizia importante sul giocatore in ottica nazionale.

Samardzic ha deciso: ecco quale nazionale rappresenterà

Giocatore classe 2002, Lazar Samardzic è nato in Germania a Berlino, ma le sue origini come dicono anche il cognome sono chiaramente serbe. Il talento dell’Udinese si è formato nel settore giovanile dell’Hertha Berlino fin da quando aveva 7 anni, prima di essere promosso in prima squadra nel 2019 per poi passare al Lipsia nel 2020. Il fatto di avere origini serbe ha scatenato una serie di dibattiti tanto in Germania quanto in Serbia per capire quale nazionale avrebbe rappresentato e nelle ultime ore è arrivata finalmente una notizia ufficiale in merito che pone fine a tutte le voci: Samardzic ha infatti deciso di rappresentare la nazionale serba.

Il ct Dragan Stojkovic ha deciso di convocarlo per i prossimi impegni contro Lituania e Montenegro, valevoli per le qualificazioni al prossimo Europeo, ed è arrivato il via libera da parte della FIFA. A renderlo noto è stata la Federcalcio serba che ha fatto sapere come Samardzic abbia risolto gli ultimi dettagli amministrativi per poter rappresentare la nazionale serba. Ciò significa, di fatto, l’addio di Samardzic alla possibilità di rappresentare la Germania, ma il talento classe 2002 non proverà alcun rimorso per la sua scelta, anche perché con la Serbia avrà molte più possibilità di giocare e di mettersi in luce per provare a conquistare un posto tra i convocati per l’Europeo del 2024 qualora la sua nazionale si qualificasse.

Samardzic-Napoli, trattativa in salita: l’Udinese fa muro

Samardzic è uno dei talenti più interessanti del nostro campionato ed è naturale che abbia attirato su di sé l’interesse dei top club italiani tra cui il Napoli. Gli azzurri hanno individuato nel giocatore classe 2002 il sostituto ideale di Piotr Zielinski che potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione, ma trattare con l’Udinese non sarà affatto facile. I rapporti tra il club azzurro e quello friulano, infatti, non sono più idilliaci come un tempo e questo rende la trattativa complicata.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’Udinese sarebbe rimasta infastidita dall’improvviso dietrofront fatto dal Napoli in estate per Gerard Deulofeu e non è così vogliosa di trattare con gli azzurri. Il club friulano ha alzato quindi un muro importante per gli azzurri che dovranno avere molta pazienza in sede di trattativa se vorranno davvero portare Samardzic all’ombra del Vesuvio, dato che l’operazione si preannuncia lunga e complessa.