Spalletti è nato nella stessa città di un personaggio che ha segnato la storia del nostro Paese

Il tecnico del Napoli è entrato nel cuore dei tifosi azzurri per il suo atteggiamento nonché per la sua preparazione: ecco una curiosità sul luogo in cui è nato.

Il Napoli brilla in Italia e in Europa come non aveva mai fatto prima e quelli che mesi fa avevano immaginato un imminente crollo della rodata macchina azzurra sono rimasti aummutoliti da cotanta qualità, emersa a partire dalla ripresa dei giochi di gennaio.

Merito di tutto ciò va anzitutto alla squadra, che ha saputo prima interpretare e poi praticare in campo i dettami che gli sono stati impartiti, poi va ovviamente all’allenatore, a quel Luciano Spalletti che prima di intraprendere l’avventura azzurra ne aveva approfittato per rintanarsi in casa e studiare tattica in modo da evolversi in maniera definitiva a differenza magari di chi ancora oggi ostenta un calcio vecchio di 20/30 anni. Il tecnico del Napoli si é evoluto in maniera impressionante e il Napoli stesso ha beneficiato tantissimo di una tale crescita praticando in campo un calcio futuristico e incredibilmente efficace.

Napoli, alcune curiosità su Spalletti

Spalletti, oltre a essere un intenditore di calcio a tutto tondo, è anche un personaggio vero e proprio. Un uomo di campo, sicuramente, ma il suo carattere è degno di un personaggio che va anche oltre l’ambito prettamente sportivo/calcistico. Le sue parole erudite, la sua capacità di dialogare nonché di interpretare il ruolo di ‘psicologo dei calciatori’, lo rende un allenatore atipico nel mondo attuale del calcio. Alcune curiosità su di lui sono incredibili. Ad esempio, è nato a Certaldo (provincia di Firenze), lo stesso paese di Giovanni Boccaccio, celebre autore medievale del ‘Decamerone’; ancora, è abile anche dal punto di vista imprenditoriale gestendo una azienda di vini a Fucecchio, mentre si diletta anche a collezionare maglie dei calciatori che ha incontrato nel corso della carriera (Totti, Drogba, Messi, Insigne, Ibrahimovic etc), oltre a prendersi cura delle sue amate piante (tra le quali spicca una quercia “donatagli” dal padre).

Insomma, l’allenatore del Napoli è sorprendente da qualunque lato lo si guardi e in attesa di conquistare quel titolo nazionale che manca da più di 30 anni (da 33 per l’esattezza), i tifosi azzurri non possono fare altro che celebrarlo per quello che é, un uomo vero che si è costruito la sua credibilità a suon di prestazioni eccellenti in più di venti anni di onorata carriera, vissuta tra alti e bassi e in più piazze calcistiche. Sin dall’inizio ha legato alla grande con il popolo azzurro, ma grazie ai recenti risultati raggiunti in campo sta diventando sempre più “napoletano” e appasionato della cultura della città.