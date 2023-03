Champions, quotazioni bookmakers squadra vincente: sorpresa Napoli, incredibile

Sorpresa Napoli nelle quotazioni dei bookmakers riguardo la squadra vincente della Champions League.

Si sono effettuati quest’oggi a Nyon i sorteggi dei quarti di finale della Champions League che quest’anno vede protagoniste ben 3 squadre italiane nelle sua fase più calda.

Presente anche il Napoli che affronterà il Milan in una sfida che si prospetta davvero avvincente. Inoltre, gli azzurri hanno conosciuto anche quello che potrebbe essere il loro percorso in caso di passaggio del turno, dato che sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali. Qualora passasse il turno, il Napoli affronterebbe la vincente di Inter-Benfica ed avrebbe la ghiotta occasione di poter andare in finale. Ma quante possibilità hanno gli azzurri di vincere la competizione? A tal proposito, i bookmakers hanno spiazzato tutti.

Quote vittoria Champions League: i bookmakers credono nel Napoli!

Il quarto di finale contro il Milan sarà sicuramente complicato per il Napoli ma, alla luce delle altre squadre che si trovavano nell’urna di Nyon, gli azzurri possono comunque considerarsi soddisfatti. In caso di passaggio del turno, inoltre, il Napoli affronterà come detto la vincente del quarto tra Inter e Benfica e sogna di poter arrivare fino alla finalissima di Istanbul. La squadra di Spalletti sta dimostrando di potersela giocare contro chiunque ed il sorteggio ha fatto capire chiaramente che raggiungere la finale non è utopico. Ma il Napoli può effettivamente vincere la Champions League? A rispondere a questa domanda sono stati i bookmakers secondo cui gli azzurri possono essere la sorpresa del torneo.

Nelle loro quotazioni riguardo la squadra vincente della Champions League, infatti, i bookmakers hanno voluto sorprendere tutti, quotando il Napoli a 5.00. Ciò che sorprende è che la quota degli azzurri è più bassa di quella del Real Madrid che è invece quotato a 7.50. I bookmakers, considerato l’esito del sorteggio, credono che gli azzurri possano trionfare in Champions League e lo hanno fatto capire bene con questa quotazione. Davanti al Napoli ci sono solo Bayern Monaco, quotato a 4.50, ed il Manchester City che è il favorito ed è quotato a 3.50. Inter e Milan, invece, sono quotate entrambe a 16.00 così come il Benfica, mentre il Chelsea è quotato a 12.00.

Champions League, il calendario del Napoli: aprile intenso per gli azzurri

I quarti di finale di Champions League si disputeranno l’11 ed il 12 aprile con le gare di andata, mentre il ritorno è in programma una settimana dopo, ovvero il 18 ed il 19 aprile. Il prossimo mese per il Napoli sarà particolarmente intenso e soprattutto decisivo per quanto riguarda lo scudetto. Dopo la sosta, gli azzurri disputeranno 7 partite nel giro di 29 giorni, di cui 3 solo con il Milan in 17 giorni, in programma rispettivamente 2, 12 e 18 aprile.

Oltre alle sfide contro i rossoneri, il Napoli affronterà il Lecce in trasferta l’8 aprile, il Verona in casa il 16 aprile, la Juventus il 23 aprile a Torino e infine la Salernitana al Maradona il 30 aprile. Un mese di aprile davvero cruciale per il Napoli che, oltre allo storico passaggio alle semifinali di Champions League, spera di poter chiudere in maniera definitiva il discorso scudetto per poi concentrare tutte le sue energie sul percorso europeo