Napoli, il precedente che esalta i tifosi: la Champions non é impossibile

Il sorteggio di Nyon ha visto il Napoli pescare il Milan in un Derby tutto italiano che si preannuncia avvincente, ma non è la prima volta che accade.

L’urna di Nyon ha decretato che sarà il Milan a contendersi con il Napoli la semifinale di Champions League in un Derby tutto tricolore che mancava da decenni. Sarà uno scontro storico per gli azzurri che dovranno vedersela con i rossoneri che in quanto a storia non sono secondi a nessuno.

Vero è che il blasone in Europa gioca la sua parte, ma è sempre importare ricordare che quest’anno il Napoli ha dimostrato di avere una mentalità di ferro rispetto a un Milan che invece, a partire soprattutto dal mese di gennaio e per proseguire con quello di febbraio, ha dimostrato parecchi deficit organizzativi che sono stati pagati a caro prezzo. Spalletti ha la ghiotta possibilità di entrare ancora di più nella storia del club, ma è consapevole che dovrà preparare la doppia sfida con la giusta calma e consapevolezza.

Molti tifosi del Napoli tuttavia sono rimasti soddisfatti per il sorteggio in quanto non è la prima volta che gli azzurri pescano una italiana ai quarti. Era già successo nella stagione 1988/1989 quando, all’epoca, Diego Armando Maradona dettava legge ovunque.

Napoli, il precedente che fa sognare: la Coppa UEFA 1988/89

Ebbene sì, appena Patrick Kluivert ha pescato il Milan, i tifosi del Napoli hanno avuto una sorta di flashback in quanto era già capitato di affrontare, sempre ai quarti, un’avversaria tutta italiana. Era tutto un altro contesto, ovviamente. Il Napoli di Ottavio Bianchi nella Coppa UEFA 1988/1989 superò gli ostacoli PAOK Sallonicco ai trentaduesimi di finale, Lokomotive Lipsia ai sedicesimi di finale e il Bordeaux agli ottavi. Ai quarti invece affrontò proprio un’italiana, la Juventus, che riuscì a battere grazie a una spettacolare gara di ritorno (vinta 3-0, reti di Maradona, Carnevale e Renica).

Dunque, se da un lato il Milan gioca tutte le sue carte sul fattore esperienza, il Napoli invece ha dalla sua una piccola ma importante statistica che gli potrebbe dare una mano. Di sicuro gli anni maradoniani erano anni diversi, ma è anche vero che quella squadra non era riuscita a centrare l’obiettivo quarti di finale così come ha fatto quella di Spalletti, in grado di annientare qualsiasi avversario in Europa dominandolo dal punto di vista dell’intensità e del gioco. Il Milan in Champions è pur sempre il Milan, ma il Napoli non ha nulla da temere e può legittimamente sognare di scavalcare il Diavolo.