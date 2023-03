Napoli, si ferma in allenamento: pessima notizia in vista del prossimo match

Brutta notizia per il Napoli in vista della sfida contro il Torino: il giocatore si è fermato durante l’allenamento.

Domenica alle ore 15 il Napoli sarà ospite del Torino allo stadio Olimpico Grande Torino nella sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.

Gli azzurri vogliono chiudere questo primo tour de force con un’altra vittoria per mantenere il largo vantaggio sulle inseguitrici, ma i granata sono a caccia di 3 punti pesanti che gli permetterebbero di cullare sogni europei. Nell’allenamento odierno, tuttavia, Luciano Spalletti ha dovuto fare i conti con l’infortunio di un suo giocatore che ora è in forte dubbio per la sfida domenicale.

Pessima notizia per Spalletti: nuovo infortunio fra gli azzurri

Il bel successo contro l’Eintracht Francoforte ed il conseguente storico passaggio ai quarti di finale di Champions League fa già parte del passato ed il Napoli deve ora rituffarsi nel campionato dove è chiamato a gestire il grande vantaggio accumulato sulle inseguitrici. Domenica allo stadio Olimpico Grande Torino gli azzurri affronteranno il Torino e si stanno già allenando duramente in vista di questo impegno che non va affatto sottovalutato, visto il buon periodo di forma che sta vivendo la squadra granata. In vista di questa partita, però, Spalletti deve fare i conti con un infortunio dell’ultim’ora accorso ad un suo giocatore, la cui presenza è a forte rischio.

Come riportato dal Napoli nel report odierno, infatti, Diego Demme non si è allenato con i compagni a causa di un affaticamento muscolare ed è difficile che possa essere fra i convocati per la partita di domenica. Per l’ex centrocampista del Lipsia si tratta dell’ennesimo problema fisico di una stagione davvero travagliata dove sperava di poter dare il suo contributo ed invece è rimasto spesso e volentieri in panchina. Non ci sarà per la partita di domani neppure Raspadori che, sempre come fatto sapere nel report odierno dalla società azzurra, ha svolto solo allenamento personalizzato in campo e svolto terapie e tornerà solo dopo la sosta.

Napoli-Demme: l’addio è sempre più probabile

Quattro partite ed appena 24′ disputati, questo il magro bottino di Diego Demme che non sta vivendo la più esaltante delle stagioni. Il centrocampista tedesco, sia in estate che in inverno, ha deciso di restare al Napoli per giocarsi le proprie carte, ma al momento la sua strategia non lo sta ripagando. Fermato dall’infortunio al piede che gli ha fatto perdere il primo mese di stagione, quando è rientrato Demme ha giocato pochissimo, venendo sempre rilegato in panchina e superato dai compagni di reparto nelle gerarchie di Spalletti.

L’ex centrocampista del Lipsia ha giocato solo 4′ nelle ultime 12 partite, tornando sul campo di gioco solo nel finale della gara vinta in casa contro la Cremonese. Una situazione che non può renderlo felice e per Demme in estate potrebbe davvero essere arrivato il momento di salutare il Napoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e difficilmente gli azzurri gli rinnoveranno il contratto, anche perché non sembra rientrare nei piani di Spalletti nonostante le parole di stima del tecnico azzurro. Il giocatore potrebbe restare, però, in Serie A dove piace proprio al Torino prossimo avversario degli azzurri in campionato.