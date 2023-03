“Incompetenti”: duro commento di Spalletti sul sorteggio Champions

Il Napoli affronterà il Milan nei quarti di finale di Champions League: Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio senza mezzi termini.

L’allenatore azzurro ha espresso la propria opinione al riguardo della sfida europea con i rossoneri: ecco cosa è emerso.

Sarà “derby” per il Napoli: gli azzurri affronteranno il Milan per i quarti di Champions League dopo aver superato l’Eintracht agli ottavi. Le tre italiane si sono ritrovate dalla stessa parte del tabellone: se l’Inter dovesse eliminare il Benfica, dunque, ci sarà matematicamente una squadra di Serie A in finale.

Gli azzurri hanno raggiunto questa fase del torneo per la prima volta nella loro storia: si tratta di un traguardo importante e la tifoseria sogna di andare ancora oltre. Luciano Spalletti ha commentato l’accoppiamento con i rossoneri: ecco qual è la sua opinione.

Spalletti, ecco il commento sulla sfida al Milan in Champions

Il Napoli ha raggiunto i quarti di Champions League dopo aver superato il girone da primo in classifica davanti al Liverpool e in seguito al doppio confronto con l’Eintracht vinto con un punteggio complessivo di 5-0. Si respira un grande entusiasmo per il percorso europeo appaiato al cammino in Serie A: lo scudetto è ad un passo, ma la piazza sogna anche di arrivare alla finale di Istanbul. Per arrivarci, però, sarà necessario eliminare il Milan e affrontare la vincente di Inter-Benfica.

L’urna di Nyon ha consegnato i rossoneri alla formazione di Spalletti: questo accoppiamento è stato colto con entusiasmo dalla maggior parte dei tifosi. Il motivo è semplice: sono state evitate tutte le big, che per di più sono finite nel lato opposto del tabellone. Tuttavia, l’allenatore ha voluto smorzare subito l’euforia: secondo lui, la sfida al Milan sarà complicata.

Spalletti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso la sua opinione: “Avrei preferito non incontrare italiane e solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque”.

Secondo il tecnico, dunque, il Napoli dovrà fare i conti anche con il DNA europeo e la tradizione rossonera: saranno gare dove gli equilibri visti in campionato potrebbero saltare e, di conseguenza, non sarà una doppia sfida semplice.

Milan-Napoli: in campionato è andata così

Napoli e Milan si incontreranno e brevissimo in quello che sarà un antipasto del faccia a faccia che andrà in scena in Champions League: i rossoneri, infatti, faranno visita al Maradona il 2 aprile per la 28esima giornata di Serie A. All’andata il match di San Siro ha regalato diverse emozioni e si è concluso con il punteggio di 1-2 per gli azzurri grazie al gol decisivo di Simeone.

Era l’ormai 18 settembre: a passare in vantaggio è stata la formazione di Spalletti grazie al rigore di Politano. I padroni di casa hanno poi pareggiato con un gol di Giroud, ma il colpo di testa vincente del Cholito ha regalato i tre punti al Napoli. Nel finale c’è stato un brivido a causa della traversa di Kalulu, ma il punteggio finale non è più cambiato.