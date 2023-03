Milan-Napoli, in pochi hanno pensato a questo: incredibile

Il sorteggio dei quarti di Champions League apre a molti scenari: uno dei quali non è stato valutato da molti.

Ai quarti di finale di Champions League, il Napoli pesca nell’urna di Nyon il Milan e spera che possa proseguire il proprio cammino a suon di prestazioni eccellenti, come ha d’altronde dimostrato contro l’Eintracht Francoforte.

Normale al momento pensare al blasone, alla storia, del Milan, ma al contempo è innegabile a questo punto giocarsi la partita dimostrando a tutti, anche a coloro i quali non credono alle potenzialità del Napoli, che quest’anno tutto è possibile, persino superare ai quarti una società che nella sua storia è uscita trionfante dalla competizione per ben sette volte. Dunque, tutto è in mano a Spalletti e alla sua lucidità nel calmare le acque quando occorre e movimentarle invece quando è necessario. Il suo Napoli è pronto per questa doppia sfida e al contempo sta valutando anche un aspetto che è passato leggermente inosservato.

Champions League, Milan-Napoli: sarà un aprile di fuoco

Il mese di aprile sarà un mese fuoco, da tanti punti di vista. Il Napoli affronterà un tour de force che non ha precedenti, almeno nella sua storia recente: in particolare dovrà giocarsela con il Milan addirittura in tre occasioni tra campionato e, ovviamente, Champions League. Dopo la sosta per le nazionali, domenica 2 aprile, i rossoneri faranno visita al ‘Maradona’ e affronteranno gli azzurri per la partita di ritorno del campionato. Successivamente l’11 o il 12 aprile e il 18 o il 19 aprile giocheranno altre due partite per l’andata e il ritorno della Champions.

Insomma, un qualcosa di mai visto nella storia recente del Napoli. Affrontare il medesimo avversario per ben tre volte in un solo mese può, se da un lato spaventare, da un altro caricare gli azzurri come mai prima era successo. Ci sarà tuttavia da lavorare per giocarsela con il Diavolo, in special modo nel contesto europeo dove di sicuro ha molta più esperienza rispetto al Napoli. Fa bene Spalletti a sottolineare quest’aspetto che è stato sicuramente poco tenuto in considerazione dai tifosi e addetti ai lavori, probabilmente ancora esaltati per la roboante doppia vittoria ai danni del Francoforte. Al netto delle difficoltà dell’avversario, i partenopei non hanno nulla da perdere e si apprestano a vivere un sogno a occhi aperti con la speranza di portare a casa qualcosa di concreto.