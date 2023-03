“E’ così che stiamo portando a casa i risultati”: Raspadori svela il ‘segreto’ del Napoli

“E’ così che stiamo portando a casa i risultati”: Giacomo Raspadori svela il grande ‘segreto’ dietro la super stagione del Napoli.

L’ex attaccante del Sassuolo ha parlato alla Mostra d’Oltremare della stagione degli azzurri rivelando il ‘segreto’ dietro ai successi che stanno ottenendo gli uomini di mister Spalletti: “E’ così che stiamo portando a casa i risultati”, queste le sue parole.

Il mercoledì di Champions League, oltre alle tante polemiche legate agli scontri tra tifosi, ha regalato al Napoli e ai suoi supporter il sogno di un quarto di Champions mai centrato prrima dai campani. La stagione dei ragazzi di Luciano Spalletti ha fin qui sorpreso tutti gli appassionati sia per i risultati che per il meraviglioso gioco espresso tanto da portare tanti a cercare il ‘segreto’ dietro questa macchina perfetta. A rivelare cosa si nasconde dietro a tutti ciò stato Giacomo Raspadori, uno dei nuovi arrivati estivi del Napoli.

Raspadori sorprende tutti: ecco il ‘segreto’ del Napoli

Giacomo Raspadori non sta vivendo un momento facile nella sua avventura in azzurro. L’ex giocatore del Sassuolo, dopo una prima metà di stagione da protagonista complice anche l’infortunio occorso a Victor Osimhen, è ormai out da oltre un mese per via di problemi fisici che lo stanno togliendo dal campo e sopratutto che lo stanno escludendo dal ventaglio di possibilità di Luciano Spalletti, che come detto sul suo numero 81 ha spesso contato anche a gara in corso.

Raspadori è tornato a far parlare di sè proprio in queste ultime ore dopo l’intervento alla Mostra D’oltremare in cui, assieme al compagno di squadra e di reparto Giovanni Simeone, ha parlato della stagione del ‘suo’ Napoli e di come assieme ai suoi compagni stanno vivendo il momento d’oro. Tra le tante dichiarazioni rilasciate dall’ex Sassuolo compare anche il ‘segreto’ del Napoli: ecco cosa c’è dietro i successi dei campani.

Il centravanti classe 2000 non ha usato giri di parole per spiegare cosa si nasconde dietro la stagione clamorosa fino a qui disputata dal Napoli: “La nostra forza è di pensare giorno dopo giorno e alimentare questa voglia di fare sempre di più. E’ così che stiamo portando a casa i risultati”. La fame quindi il ‘segreto’ dei campani, motivati come mai a realizzare i desideri di tutta la piazza, in primis lo scudetto ma dopo gli ultimi risultati chissà che non si possa sognare qualcosa di più.

Napoli sogna l’Europa? Raspadori ha le idee chiare

Il passaggio ai quarti di finale di Champions, insieme ai risultati ottenuti fino a qui in Europa, una sola sconfitta peraltro ininfluente contro il Liverpool ad Anfield, legittimano tutto l’ambiente di Napoli a sognare in grande, sperando di poter festeggiare oltre che allo scudetto anche qualcosa di totalmente impronosticabile ad inizio stagione. Nel corso del suo intervento Raspadori ha parlato anche del sogno Champions cresciuto esponenzialmente negli ultimi giorni.

L’ex Sassuolo non ha voluto nascondersi rispondendo a specifica domanda e ha così dichiarato: “E’ un grande sogno che stiamo vivendo con più serenità possibile”. Anche Raspadori ha quindi voluto confermare come la Champions resti un sogno per il Napoli, ma visto come sta procedendo la stagione chissà che col passare delle settimane tutto questo non possa diventare ancor più concreto e che i tifosi non possano davvero poter vedere qualcosa di ulteriormente storico.